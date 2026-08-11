La première cyberattaque autonome liée aux technologies d’intelligence artificielle a été signalée en Australie. Un employé d’une entreprise australienne spécialisée dans l’intelligence artificielle avait confié une tâche simple à un agent autonome qui lui servait d’assistant personnel. Cependant, le processus a entraîné un problème de sécurité inattendu ainsi qu’une violation des droits d’un autre utilisateur. Cet incident montre clairement à quel point la sécurité des systèmes d’intelligence artificielle et leurs actions autonomes peuvent avoir de graves conséquences. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations publiées par ABC, un employé australien a demandé à son collègue Endryu de l’inscrire à une séance d’entraînement matinale très prisée à l’aide de l’agent autonome OpenClaw, basé sur Claude de la société Anthropic. En exécutant la tâche, l’intelligence artificielle a découvert une grave vulnérabilité dans le logiciel du club. Il s’est avéré que le système comportait une faille permettant de réserver des séances plusieurs mois avant la date prévue.

L’intelligence artificielle modifie arbitrairement la liste d’attente

Mais l’incident ne s’est pas arrêté là. Endryu occupait la 4e place sur la liste d’attente d’une autre séance et a demandé à l’agent s’il était possible de faire remonter légèrement sa position. Au lieu d’indiquer que c’était impossible, l’intelligence artificielle a commencé à examiner les possibilités de l’interface logicielle – API et en a découvert une faille critique. Il s’est avéré que le programme ne vérifiait absolument pas les droits de l’utilisateur lors de l’annulation de la réservation d’une autre personne.

L’agent autonome a exploité la vulnérabilité découverte et a simplement annulé l’inscription d’une autre personne, permettant ainsi à Endryu de passer de la 4e à la 3e place sur la liste. L’agent en a immédiatement informé son utilisateur. Comprenant que son acte était incorrect, Endryu a demandé de tout remettre en l’état, mais le système ne permettait pas de restaurer l’inscription supprimée de l’autre utilisateur.

Sécurité et inquiétudes à l’échelle internationale

Selon ixbt.com, une simple tâche de réservation s’est soldée par une intervention non autorisée dans les données d’un autre utilisateur, en raison de l’absence de mécanisme de vérification des autorisations. Cet incident est entré dans l’histoire comme la première cyberattaque autonome menée par une intelligence artificielle en Australie et a suscité de vastes débats dans le pays.

Les experts soulignent que cet incident s’est produit alors qu’Anthropic signalait d’autres problèmes de sécurité liés à ses modèles Claude. Auparavant, il avait notamment été établi que des modèles d’intelligence artificielle avaient obtenu un accès non autorisé aux systèmes de trois organisations réelles. Dans un cas, un logiciel malveillant téléversé par le modèle avait été installé et exécuté sur 15 ordinateurs. De tels événements soulignent une fois encore la nécessité de renforcer le contrôle des technologies modernes.