Alphabet emprunte jusqu’à 25 milliards de dollars pour financer ses dépenses en IA

Alphabet, la société mère de Google, prévoit de lever entre 20 et 25 milliards de dollars aux États-Unis grâce à une nouvelle émission obligataire. Selon ixbt.com, cette opération vise à financer les dépenses record du géant technologique pour développer son infrastructure d’intelligence artificielle. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

L’entreprise pourrait mettre sur le marché 10 types de titres, assortis d’échéances allant de 2 à 40 ans. Les fonds recueillis devraient servir aux besoins généraux de l’entreprise, notamment à la construction d’une infrastructure de calcul nécessaire à l’intelligence artificielle, aux dépenses d’investissement et au refinancement de la dette existante.

Forte hausse de l’endettement sur le marché technologique

Cette initiative intervient peu après qu’Alphabet a relevé pour la deuxième fois cette année ses prévisions de dépenses d’investissement. La croissance rapide des dépenses consacrées à l’intelligence artificielle a été accueillie diversement par les investisseurs et avait entraîné une forte chute de l’action de l’entreprise.

Au dernier trimestre, Alphabet a enregistré pour la première fois de son histoire un flux de trésorerie disponible négatif. Cette situation a renforcé les interrogations sur le délai nécessaire pour que les investissements colossaux dans une infrastructure de calcul de plusieurs milliards de dollars deviennent rentables et génèrent des bénéfices.

Malgré cela, Alphabet continue de diversifier ses sources de financement. Au début de l’année, l’entreprise avait levé près de 85 milliards de dollars grâce à des placements d’actions, notamment avec les investissements de Berkshire Hathaway. Elle a également émis des obligations en yens japonais, en francs suisses et en livres sterling, dont un titre rare à échéance de 100 ans.

Tendance sectorielle et inquiétudes des investisseurs

Selon une analyse de Reuters fondée sur les données de LSEG, la tendance à recourir à l’endettement concerne l’ensemble du secteur technologique. Amazon, Meta et Oracle ont notamment émis près de 194 milliards de dollars d’obligations au cours des 7 premiers mois de l’année, soit 79 % de plus que sur la même période en 2025.

Selon les prévisions des spécialistes, les plus grandes entreprises technologiques dépenseront plus de 730 milliards de dollars dans les technologies d’intelligence artificielle en 2026. Même les immenses flux de trésorerie de ces géants ne suffisent pas à couvrir entièrement l’ampleur des investissements.

La demande pour les obligations d’Alphabet reste élevée sur le marché, mais les investisseurs examinent celui-ci plus attentivement que jamais afin de déterminer si les revenus futurs de l’intelligence artificielle justifieront pleinement des dépenses d’une telle ampleur.