Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants

Tesla a lancé un nouveau vélo d'équilibre destiné aux jeunes enfants, Balance Bike for Kids . Ce nouveau produit est déjà disponible à la vente sur la boutique en ligne Tesla Shop . C'est ce que rapporte la publication Habr .

Un vélo d'équilibre est un vélo sans pédales ni chaîne, que l'enfant fait avancer en poussant avec ses pieds sur le sol. Les expertssoulignent que ce type de véhicule aide les enfants à développer leur équilibre et leur coordination, facilitant ainsi l'apprentissage futur du vélo classique.

Le nouveau modèle de Tesla est équipé d'un cadre léger en alliage de magnésium, d'une selle réglable sur cinq niveaux, de l'inscription Tesla sur le côté et du célèbre logo « T » à l'avant.

Selon l'entreprise, ce vélo est conçu pour les enfants âgés de 2 à 5 ans . Pour l'utiliser, il est recommandé que l'enfant ait une longueur de jambe d'au moins 35 centimètreset un poids ne dépassant pas 35 kilogrammes . Tous les outils nécessaires à l'assemblage sont inclus dans le kit.

Le nouveau Balance Bike for Kids est proposé au prix de 225 dollars américains .