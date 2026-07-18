Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants

·104·Technologie
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants

Tesla a lancé un nouveau vélo d'équilibre destiné aux jeunes enfants, Balance Bike for Kids . Ce nouveau produit est déjà disponible à la vente sur la boutique en ligne Tesla Shop . C'est ce que rapporte la publication Habr .

Un vélo d'équilibre est un vélo sans pédales ni chaîne, que l'enfant fait avancer en poussant avec ses pieds sur le sol. Les expertssoulignent que ce type de véhicule aide les enfants à développer leur équilibre et leur coordination, facilitant ainsi l'apprentissage futur du vélo classique.

Le nouveau modèle de Tesla est équipé d'un cadre léger en alliage de magnésium, d'une selle réglable sur cinq niveaux, de l'inscription Tesla sur le côté et du célèbre logo « T » à l'avant.

Selon l'entreprise, ce vélo est conçu pour les enfants âgés de 2 à 5 ans . Pour l'utiliser, il est recommandé que l'enfant ait une longueur de jambe d'au moins 35 centimètreset un poids ne dépassant pas 35 kilogrammes . Tous les outils nécessaires à l'assemblage sont inclus dans le kit.

Le nouveau Balance Bike for Kids est proposé au prix de 225 dollars américains .

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Déclin du marché des véhicules électriques aux États-Unis : les projets de Honda et Sony suspendusDéclin du marché des véhicules électriques aux États-Unis : les projets de Honda et Sony suspendusAujourd'hui, 21:55Les fonctionnaires américains autorisés à utiliser TikTok sur leurs téléphones professionnelsLes fonctionnaires américains autorisés à utiliser TikTok sur leurs téléphones professionnelsAujourd'hui, 21:00Hubble et James Webb découvrent un trou noir avec l'orbite la plus longue de l'universHubble et James Webb découvrent un trou noir avec l'orbite la plus longue de l'universAujourd'hui, 20:55Le secteur privé indien s'envole : la fusée Vikram-1 effectue son premier volLe secteur privé indien s'envole : la fusée Vikram-1 effectue son premier volAujourd'hui, 20:24SpaceX Starship est prêt au décollage : moteurs remplacés et nouvelle date fixéeSpaceX Starship est prêt au décollage : moteurs remplacés et nouvelle date fixéeAujourd'hui, 19:56L'ère des véhicules électriques : l'infrastructure de recharge n'est-elle plus un problème ?L'ère des véhicules électriques : l'infrastructure de recharge n'est-elle plus un problème ?Aujourd'hui, 19:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération