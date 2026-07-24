Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »

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Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »

Le géant technologique sud-coréen Samsung a commencé à travailler sur ses prochains smartphones phares. Bien que la présentation officielle des appareils soit encore loin, les informations commencent à fuiter concernant la gamme Galaxy S27. Cette nouvelle génération de smartphones est considérée comme un projet d'une importance capitale au sein de l'entreprise. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le média allemand influent WinFuture, les ingénieurs de Samsung ont baptisé le projet Galaxy S27 « Next Miracle » ou « New Miracle » (Nouveau miracle). Ce nom témoigne des attentes exceptionnelles de l'entreprise envers ses futurs flagships. Dans les documents, les appareils sont répertoriés sous les indices NM1, NM2, NM3 et NM4, ce qui indique qu'il y aura des changements inattendus dans cette série.

Quatre modèles et une nouvelle version Pro

Selon les informations obtenues, Samsung pourrait désormais présenter quatre flagships au lieu des trois modèles traditionnels (de base, Plus et Ultra). En plus du Galaxy S27, du Galaxy S27 Plus et du Galaxy S27 Ultra, un modèle Galaxy S27 Pro est également apparu dans la liste. Cette stratégie montre l'intention de l'entreprise d'élargir les options de choix sur le segment premium.

Le modèle Galaxy S27 Ultra, qui occupera la plus haute position de la gamme, conservera un système à quatre caméras. Selon les estimations, l'un de ses téléobjectifs sera doté d'un capteur de 50 mégapixels et d'un zoom optique 5x. De plus, un nouveau capteur Sony IMX855 de 50 mégapixels a été choisi pour la caméra ultra grand-angle.

Une révolution dans les capacités des caméras

Le nouveau modèle Galaxy S27 Pro devrait également s'avérer beaucoup plus puissant sur le plan technique. Il est indiqué qu'il sera également équipé du capteur Sony IMX855 et d'un téléobjectif de 50 mégapixels. L'une des nouveautés les plus intéressantes concerne la caméra frontale de ces smartphones. Selon les informations, les modèles haut de gamme seront équipés d'une caméra frontale de 16 mégapixels développée par Samsung avec fonction autofocus.

De plus, la caméra frontale du modèle Galaxy S27 Pro pourrait intégrer une stabilisation optique de l'image (OIS). Cette fonctionnalité portera la qualité des selfies et des appels vidéo à un niveau supérieur. Les modèles de base Galaxy S27 et S27 Plus devraient quant à eux bénéficier des mises à jour suivantes :

  • Capteur principal de 50 mégapixels (avec OIS) ;
  • Caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels ;
  • Téléobjectif de nouvelle génération (les caractéristiques sont tenues secrètes pour l'instant).
Les flagships Samsung ont toujours connu une forte demande sur le marché ouzbek. La description de la série Galaxy S27 comme un « Nouveau miracle », en particulier les changements majeurs dans le système de caméras, constitue une nouvelle importante pour les amateurs locaux de mobilographie. Bien que ces informations n'aient pas encore été confirmées officiellement, il est clair que Samsung se prépare à renouveler radicalement sa gamme de flagships.

SamsungGalaxy S27SmartphoneTechnologieCaméra
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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