Hasanboy Dusmatov rejoint une nouvelle équipe — quand aura lieu son prochain combat ?

Le leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, double champion olympique ayant atteint les sommets de la boxe professionnelle et amateur, Hasanboy Dusmatov, ouvre un nouveau chapitre de sa carrière.

Le maître des gants de cuir originaire d'Andijan a signé un accord de partenariat officiel avec la prestigieuse société de promotion russe « Premier Boxing Academy » . La société a annoncé cet accord de manière solennelle.

« Une légende de la boxe ouzbèke dans notre équipe » : Déclaration du promoteur

« Premier Boxing Academy » a annoncé la signature du contrat avec le boxeur ouzbek comme suit :

Haut statut et reconnaissance : « Un nouveau combattant dans notre équipe ! Accueillez Hasanboy Dusmatov ! Deux médailles d'or olympiques, un titre de champion du monde, la Coupe Val Barker et trois victoires aux championnats d'Asie — ce n'est qu'une partie de son parcours glorieux. Nous sommes extrêmement heureux qu'un athlète avec de tels titres soit avec nous ! » ;

Projets futurs : « Hasanboy, bienvenue dans notre équipe ! De grandes victoires nous attendent. Nous nous préparerons ensemble vers de nouveaux succès ! ».

Quand et où aura lieu le prochain combat ?

Suite à la signature du contrat, les détails concernant le prochain combat de notre compatriote ont été révélés :