Hasanboy Dusmatov rejoint une nouvelle équipe — quand aura lieu son prochain combat ?

·0·Sport
Hasanboy Dusmatov rejoint une nouvelle équipe — quand aura lieu son prochain combat ?

Le leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, double champion olympique ayant atteint les sommets de la boxe professionnelle et amateur, Hasanboy Dusmatov, ouvre un nouveau chapitre de sa carrière.

Le maître des gants de cuir originaire d'Andijan a signé un accord de partenariat officiel avec la prestigieuse société de promotion russe « Premier Boxing Academy » . La société a annoncé cet accord de manière solennelle.

« Une légende de la boxe ouzbèke dans notre équipe » : Déclaration du promoteur

« Premier Boxing Academy » a annoncé la signature du contrat avec le boxeur ouzbek comme suit :

  • Haut statut et reconnaissance : « Un nouveau combattant dans notre équipe ! Accueillez Hasanboy Dusmatov ! Deux médailles d'or olympiques, un titre de champion du monde, la Coupe Val Barker et trois victoires aux championnats d'Asie — ce n'est qu'une partie de son parcours glorieux. Nous sommes extrêmement heureux qu'un athlète avec de tels titres soit avec nous ! » ;

  • Projets futurs : « Hasanboy, bienvenue dans notre équipe ! De grandes victoires nous attendent. Nous nous préparerons ensemble vers de nouveaux succès ! ».

Quand et où aura lieu le prochain combat ?

Suite à la signature du contrat, les détails concernant le prochain combat de notre compatriote ont été révélés :

  • Date du combat : Hasanboy Dusmatov disputera son prochain combat officiel en octobre ou novembre de cette année ;

  • Format du tournoi : Le duel devrait être organisé dans le cadre des spectacles IBA.Pro de la branche professionnelle ;

  • Question de l'adversaire : La date du combat à venir et le nom de l'adversaire seront officiellement annoncés dans les prochains jours.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Romano annonce le transfert record d'Enzo Fernández à Manchester CityRomano annonce le transfert record d'Enzo Fernández à Manchester CityHier, 22:47Vers les Jeux asiatiques 2026 : L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan entame son stageVers les Jeux asiatiques 2026 : L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan entame son stageHier, 21:19Grand mouvement de Chelsea : offre de 65 millions d'euros à la Roma pour Manu KonéGrand mouvement de Chelsea : offre de 65 millions d'euros à la Roma pour Manu KonéHier, 21:12Résultat historique : Javohir Sindarov monte à la 4e place du classement mondial FIDERésultat historique : Javohir Sindarov monte à la 4e place du classement mondial FIDEHier, 19:36Un espoir du PSG rejoint la Premier League : Ibrahim Mbaye signe à Aston VillaUn espoir du PSG rejoint la Premier League : Ibrahim Mbaye signe à Aston VillaHier, 18:55Makhmud Makhamadjonov signe un contrat de 3 ans avec le Dinamo MakhatchkalaMakhmud Makhamadjonov signe un contrat de 3 ans avec le Dinamo MakhatchkalaHier, 18:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)