Romano annonce le transfert record d'Enzo Fernández à Manchester City

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Romano annonce le transfert record d'Enzo Fernández à Manchester City

Dans les dernières heures du mercato estival, le plus gros transfert de l'année en Premier League a été officiellement conclu. Selon Fabrizio Romano, le célèbre insider, le milieu de terrain de Chelsea et champion du monde Enzo Fernández Manchester Cityont trouvé un accord total pour son transfert.

La star argentine de 25 ans a insisté pour rejoindre les « Citizens » et a exprimé son désir de retravailler avec son ancien coach Enzo Maresca.

Plus de 125 millions de livres sterling : un record absolu pour City

Les détails financiers et historiques de ce méga-transfert :

  • Manchester Cityrecord : Montant du transfert dépasse les 125 millions de livres sterling (146 millions d'euros). C'est Manchester Cityqui établit un record en tant qu'achat le plus cher de toute l'histoire du club ;

  • 2e place dans l'histoire de la Premier League : Cet accord devient le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League, juste derrière celui d'Alexander Isak ;

  • Préparation à la visite médicale : Après de longues négociations, Chelsea a officiellement approuvé la vente et le joueur se prépare à passer sa visite médicale à Manchester.

Un contrat de 2023 à 2032 et le facteur Maresca

L'ère de l'Argentin à Chelsea et son nouveau défi :

  • Alliance avec Maresca : Le joueur considère ses retrouvailles avec l'entraîneur Enzo Maresca, avec qui il a travaillé et s'est bien entendu à Chelsea, comme l'étape la plus importante de sa carrière ;

  • Passage à Londres : Après son succès à la Coupe du Monde 2022, Fernández, arrivé à Londres en janvier 2023, avait un contrat avec les « Blues » courant jusqu'en 2032, mais l'offre de City a radicalement changé la donne.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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