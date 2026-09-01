Quelle erreur a causé le KO d'Umar Nurmagomedov ? Un entraîneur légendaire révèle la vraie raison

L'un des entraîneurs les plus expérimentés du monde du MMA, fondateur de la célèbre salle AKA, Javier Mendez Submission Radio a parlé ouvertement lors d'une interview exclusive de l'événement sensationnel survenu lors de l'UFC Fight Night 286 à Shanghai.

L'expert chevronné Umar Nurmagomedov a admis que le KO brutal subi de manière inattendue face à son adversaire chinois Song Yadong l'avait profondément choqué et qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé à ce moment-là.

« J'aurais dû être là » : Les mots sincères de Mendez

Javier Mendez a exprimé qu'il avait vécu la défaite de son protégé comme une tragédie personnelle :

Première réaction et stupeur : « Pour être honnête, tout est allé si vite que ma mâchoire est tombée à ce moment-là. Je me suis dit : "Qu'est-ce qui vient de se passer ?". J'étais en état de choc total, car j'aime et j'estime beaucoup Umar » ;

Douleur personnelle : « Quand quelqu'un est si proche et précieux pour vous, une défaite aussi lourde fait deux fois plus mal. "J'aurais dû être là", ai-je pensé. Mais il était déjà entre de bonnes mains. C'est le sport, parfois de telles situations imprévues se produisent ».

L'erreur décisive : Comment Song Yadong a-t-il piégé Umar ?

L'entraîneur de l'AKA a révélé l'analyse tactique du moment du KO comme suit :