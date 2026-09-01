Quelle erreur a causé le KO d'Umar Nurmagomedov ? Un entraîneur légendaire révèle la vraie raison

·2·Sport
Quelle erreur a causé le KO d'Umar Nurmagomedov ? Un entraîneur légendaire révèle la vraie raison

L'un des entraîneurs les plus expérimentés du monde du MMA, fondateur de la célèbre salle AKA, Javier Mendez Submission Radio a parlé ouvertement lors d'une interview exclusive de l'événement sensationnel survenu lors de l'UFC Fight Night 286 à Shanghai.

L'expert chevronné Umar Nurmagomedov a admis que le KO brutal subi de manière inattendue face à son adversaire chinois Song Yadong l'avait profondément choqué et qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé à ce moment-là.

« J'aurais dû être là » : Les mots sincères de Mendez

Javier Mendez a exprimé qu'il avait vécu la défaite de son protégé comme une tragédie personnelle :

  • Première réaction et stupeur : « Pour être honnête, tout est allé si vite que ma mâchoire est tombée à ce moment-là. Je me suis dit : "Qu'est-ce qui vient de se passer ?". J'étais en état de choc total, car j'aime et j'estime beaucoup Umar » ;

  • Douleur personnelle : « Quand quelqu'un est si proche et précieux pour vous, une défaite aussi lourde fait deux fois plus mal. "J'aurais dû être là", ai-je pensé. Mais il était déjà entre de bonnes mains. C'est le sport, parfois de telles situations imprévues se produisent ».

L'erreur décisive : Comment Song Yadong a-t-il piégé Umar ?

L'entraîneur de l'AKA a révélé l'analyse tactique du moment du KO comme suit :

  • Plan dangereux : Song Yadong a prévu et cherché à porter ce contre précis, un uppercut, dès les premières secondes du combat ;

  • Erreur de takedown : En avançant pour tenter une lutte, Umar a commis une erreur de positionnement en déplaçant sa tête hors de la ligne centrale ;

  • Coup fatal et précis : « Song l'a frappé exactement sur la tempe. Si un coup précis et puissant atteint ce point précis, la personne perd immédiatement connaissance et s'effondre ».

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Jamie Carragher : Le transfert d'Enzo Fernández fait de Manchester City le favori pour le titreJamie Carragher : Le transfert d'Enzo Fernández fait de Manchester City le favori pour le titreHier, 22:56Hasanboy Dusmatov rejoint une nouvelle équipe — quand aura lieu son prochain combat ?Hasanboy Dusmatov rejoint une nouvelle équipe — quand aura lieu son prochain combat ?Hier, 22:53Romano annonce le transfert record d'Enzo Fernández à Manchester CityRomano annonce le transfert record d'Enzo Fernández à Manchester CityHier, 22:47Vers les Jeux asiatiques 2026 : L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan entame son stageVers les Jeux asiatiques 2026 : L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan entame son stageHier, 21:19Grand mouvement de Chelsea : offre de 65 millions d'euros à la Roma pour Manu KonéGrand mouvement de Chelsea : offre de 65 millions d'euros à la Roma pour Manu KonéHier, 21:12Résultat historique : Javohir Sindarov monte à la 4e place du classement mondial FIDERésultat historique : Javohir Sindarov monte à la 4e place du classement mondial FIDEHier, 19:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)