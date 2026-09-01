Malentendu : Pourquoi des gens ont-ils emmené des poules dans des centres de services publics ?

Suite au début de la période d'enregistrement obligatoire de la volaille et des lapins élevés dans les exploitations auxiliaires personnelles (LPX) en Russie, une situation insolite et inattendue est survenue. Le « Rosselkhoznadzor » a dû publier un avertissement spécial car les habitants ont commencé à apporter des volailles vivantes dans les centres de services publics (MFTS) pour les enregistrer.

Bien que ce message sur la chaîne Telegram de l'organisation officielle ait été supprimé par la suite, il avait déjà suscité beaucoup de bruit et d'hilarité sur les réseaux sociaux.

Quelle est la nouvelle exigence et pourquoi les gens ont-ils transporté des poules ?

Détails du malentendu survenu :

Date limite en vigueur depuis le 1er septembre : Une exigence d'enregistrement obligatoire a été introduite pour les citoyens élevant plus de 10 têtes de volailles ou de lapins dans leurs jardins ou fermes privées ;

Scènes étranges dans les MFTS : De nombreux rapports et vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des citoyens respectueux des lois, ayant mal compris la nouvelle procédure, apportant leurs poules directement dans les bâtiments des organismes publics (MFTS).

« Il n'est pas nécessaire d'emmener des poules vivantes nulle part ! » : Explication officielle

Le « Rosselkhoznadzor » a clarifié la situation et expliqué comment le processus doit être effectué :