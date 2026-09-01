Jamie Carragher : Le transfert d'Enzo Fernández fait de Manchester City le favori pour le titre

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Jamie Carragher : Le transfert d'Enzo Fernández fait de Manchester City le favori pour le titre

Un accord inattendu et retentissant a été conclu à la fermeture du mercato en Premier League. Selon RMC Sport, Manchester City et Chelsea ont finalisé le transfert du milieu de terrain Enzo Fernández pour une somme colossale de 150 millions d'euros. L'Argentin, auteur de 31 buts en 169 matchs avec le club londonien depuis janvier 2023, poursuivra sa carrière à l'Etihad Stadium. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Ce transfert blockbuster a radicalement modifié l'équilibre des forces dans le championnat anglais. L'expert et ancien joueur Jamie Carragher, dans une interview accordée à Sky Sports, a analysé en détail l'impact de cette transaction sur les chances des deux équipes cette saison. Selon lui, cet achat renforce considérablement la position de Manchester City dans la course au titre.

Changements dans la course au titre

Jamie Carragher souligne que l'arrivée d'Enzo Fernández donne aux Citizens un avantage décisif dans la lutte contre le champion en titre, Arsenal. « Il a sans aucun doute fait passer Manchester City au-dessus de Chelsea », a déclaré l'expert. Selon lui, Chelsea, avec un nouvel entraîneur et sans compétition européenne, était attendu pour réaliser une bonne saison, mais le départ de l'un de ses leaders majeurs compromet gravement les plans du club.

La direction de Chelsea a immédiatement commencé à chercher un remplaçant. Les Londoniens envisagent les candidatures de Lamine Camara ou de Manu Koné pour pallier le départ d'Enzo Fernández. Auparavant, le joueur argentin n'avait pas été retenu dans le groupe pour le match contre Brighton, perdu 4-3, et avait fait savoir qu'il ne porterait plus le maillot de Chelsea.

Le nouveau visage du milieu de terrain de Manchester City

Après le départ de Rodri en début de saison, on prédisait à Manchester City des difficultés pour rétablir l'équilibre au milieu de terrain. Cependant, selon Carragher, la direction du club a rapidement formé un centre très solide en recrutant des joueurs comme Elliot Anderson et Enzo Fernández. « Ils ont payé le prix fort pour ces joueurs, donc les résultats doivent être à la hauteur », a ajouté Carragher.

Selon l'expert, ce transfert offre à Manchester City la meilleure opportunité de surpasser Arsenal dans la course au titre cette saison. Cet accord financier majeur et ce mouvement de personnel signifient que la suite de la Premier League sera encore plus intense et passionnante.

Enzo FernándezManchester CityChelseaJamie CarragherPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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