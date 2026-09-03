Le Honor Magic 8 Pro élu meilleur flagship Android en termes de rapport qualité-prix

La célèbre plateforme AnTuTu a publié son classement des smartphones Android haut de gamme offrant le meilleur rapport performance-prix pour la fin du mois d'août. Selon Ixbt.com, dans le segment des appareils de plus de 4500 yuans (670 dollars), qui figurent parmi les plus chers et les plus populaires, le modèle Honor Magic 8 Pro s'est imposé comme le leader incontesté et a été reconnu comme l'achat le plus avantageux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les résultats du classement, le Honor Magic 8 Pro, dans sa configuration 12/512 GB, a décroché la première place grâce à ses performances techniques élevées et son prix abordable. Ce flagship est propulsé par le processeur moderne Snapdragon 8 Elite Gen 5 et a réussi à obtenir un score moyen de 3 798 056 points lors des tests AnTuTu. Avec un prix d'environ 4699 yuans (700 dollars) sur le marché chinois, son coefficient performance-prix atteint 808,3, établissant un record absolu dans sa catégorie.

Capacités techniques du flagship et principaux concurrents

Les caractéristiques techniques de l'appareil répondent aux exigences les plus élevées. Le Honor Magic 8 Pro est équipé d'un écran OLED de 6,71 pouces de haute qualité avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, le smartphone intègre une batterie massive de 7200 mAh, supportant la charge filaire rapide de 120 W et la charge sans fil de 80 W. Le bloc photo principal se compose de modules avancés de 50, 50 et 200 mégapixels.

D'autres marques leaders figurent également dans le top 3 de ce classement prestigieux. La deuxième place est occupée par le OnePlus 15 en version 12/256 GB. Vendu 4599 yuans (685 dollars), ce modèle fonctionne également avec la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, totalisant 3 601 600 points avec un coefficient de 783,1. Le OnePlus 15 est doté d'un écran OLED 165 Hz et d'une batterie de 7300 mAh. Le trio de tête est complété par le Honor Magic 8 (12/256 GB). Vendu 4799 yuans (715 dollars), ce smartphone a obtenu un score de 3 733 878 points pour un coefficient de 778,1.

Le top 10 comprend également des flagships renommés tels que le Samsung Galaxy S26, le RedMagic 11S Pro, le Xiaomi 17, le RedMagic 11 Pro+, l'Oppo Find X9 Pro, le RedMagic 11S Pro+ ainsi que l'Oppo Find X8 Ultra.

Les experts rappellent que le classement AnTuTu évalue uniquement le rapport entre la puissance brute et le prix, sans refléter pleinement la qualité globale de l'appareil. Par conséquent, il est conseillé de prêter une attention particulière aux dimensions du boîtier, à l'ergonomie, aux fonctionnalités logicielles et aux performances réelles des caméras lors de l'achat d'un smartphone.