La NASA pourrait partiellement désactiver la sonde New Horizons par manque de fonds

L'agence spatiale américaine, la NASA, pourrait être contrainte en octobre de New Horizons désactiver deux instruments scientifiques à bord de la sonde spatiale en raison d'un arrêt du financement. Cette situation, survenant alors que la sonde en parfait état de fonctionnement s'approche des régions reculées du système solaire, suscite de vives critiques au sein de la communauté scientifique. Selon ixbt.com, le problème est lié à la non-allocation des 2 millions de dollars nécessaires au cours des deux derniers exercices financiers. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Ces fonds, requis pour le support des instruments, sont nécessaires pour rémunérer les ingénieurs et les scientifiques qui reçoivent, traitent et analysent les données. Si le financement n'est pas rétabli, le fonctionnement de deux dispositifs cruciaux pour l'étude des particules du vent solaire — le détecteur de particules énergétiques PEPSSI et le capteur de vent solaire à basse énergie SWAP sera interrompu.

L'importance des mesures scientifiques

Les données obtenues grâce à ces instruments sont essentielles pour étudier l'influence du Soleil dans l'espace lointain, bien au-delà de l'orbite de Pluton. Ils permettent notamment de mesurer les atomes neutres dans le milieu interstellaire. Une fois ionisés, ces atomes sont capturés par le vent solaire, absorbant son énergie et influençant les processus dans la zone où le flux ralentit brusquement.

Actuellement, la sonde New Horizons se trouve à une distance du Soleil 66 fois supérieure à celle de la Terre et deux fois plus loin que Pluton. Dans les prochaines années, elle devrait atteindre l'onde de choc où le flux supersonique du vent solaire ralentit, avant de poursuivre sa route vers l'héliopause, la limite de la bulle formée par le vent solaire. Contrairement aux sondes Voyager, New Horizons voyage sur une trajectoire différente, offrant des données uniques sur des régions inaccessibles aux anciennes sondes.

Conséquences négatives de la décision

Selon les experts, la désactivation de ces instruments pourrait causer des dommages irréversibles. Si les appareils sont éteints maintenant et que la NASA a besoin d'effectuer des observations dans une nouvelle zone spatiale dans quelques années, les mesures perdues ne pourront être récupérées. Pourtant, la sonde New Horizons est capable de fonctionner jusqu'en 2050 et possède le potentiel de poursuivre ses recherches jusqu'à ce qu'elle franchisse l'héliopause pour entrer dans l'espace interstellaire.

Le problème financier est apparu lors du processus de répartition des fonds au sein de la NASA. Les coûts principaux de la mission, environ 10 millions de dollars par an, sont couverts par la division de planétologie, mais 2 millions de dollars supplémentaires devaient provenir chaque année du budget de géophysique. Bien que ces fonds aient été alloués pendant plusieurs années, le financement a été interrompu pour les exercices 2025 et 2026.

L'équipe scientifique de New Horizons a rendu le problème public après avoir échoué à le résoudre en interne. Néanmoins, la situation pourrait encore évoluer. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a indiqué que l'agence travaillait sur ce dossier. Il a souligné que les investissements majeurs ont déjà été réalisés dans la construction de New Horizons, et que la NASA devrait donc avoir tout intérêt à maximiser les résultats scientifiques de la sonde pour des coûts opérationnels relativement faibles. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été prise concernant la sauvegarde des instruments.