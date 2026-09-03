Le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, a affirmé que le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, mérite de remporter le Ballon d'Or 2026. Selon lui, les performances exceptionnelles du joueur lors de la Coupe du Monde font de lui le grand favori pour ce prestigieux trophée. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, la compétition entre les plus grandes stars du football mondial pour la saison 2026 est plus intense que jamais. Si en 2024 la lutte se résumait principalement à Rodri et Vinícius Júnior, cette fois-ci, le cercle des prétendants s'est élargi.

Héroïsme en Coupe du Monde

Le patron de la Liga estime que, malgré les blessures qui ont limité le temps de jeu de Rodri en club cette saison, ses prestations solides lors du Mondial ont tout effacé. Il a été le principal architecte de la victoire de l'Espagne lors de la Coupe du Monde.

Pour sa maîtrise du jeu et sa gestion du tempo, Rodri a été récompensé par le Ballon d'Or du tournoi. Tebas est allé jusqu'à le qualifier de « Messi » du football espagnol, un avis partagé par le sélectionneur national Luis de la Fuente.

Une concurrence féroce et les principaux prétendants

Cependant, la course ne sera pas facile pour Rodri cette année. L'un de ses principaux rivaux est son coéquipier en club, Lamine Yamal. Harry Kane, qui a enchaîné les buts avec le Bayern Munich et remporté le titre de champion d'Allemagne, est également cité parmi les favoris.

Selon les experts, le processus de vote en fin de saison promet des débats intenses pour déterminer le meilleur joueur du monde. Néanmoins, l'opinion de Javier Tebas est tranchée : il est convaincu que le milieu de terrain espagnol mérite amplement cette récompense.