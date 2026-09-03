Le flagship Oppo Find X10 Pro Max dévoilé avec trois capteurs de 200 MP

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Le flagship Oppo Find X10 Pro Max dévoilé avec trois capteurs de 200 MP

Le marché des smartphones se prépare à une nouvelle présentation de flagship majeur. Selon ixbt.com, les premiers rendus de l'Oppo Find X10 Pro Max, dont le lancement est attendu prochainement, ont été publiés et suscitent un vif intérêt chez les passionnés de mobile. Cet appareil vise à franchir une étape importante dans l'industrie mobile grâce à ses spécifications techniques avancées et à un concept de design totalement nouveau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte cette information.

L'un des aspects les plus remarquables du nouveau smartphone est le module photo situé sur le panneau arrière. Le fabricant a placé un grand bloc horizontal à l'arrière de l'appareil, contenant un module carré intégrant trois objectifs principaux. Un objectif supplémentaire est positionné séparément.

Capacités photo avancées et nouveau capteur

L'Oppo Find X10 Pro Max devrait établir de nouvelles normes en matière de capacités photographiques. Selon les informations, l'appareil photo principal, le module ultra grand-angle et l'objectif téléobjectif périscopique seront chacun équipés de capteurs haute résolution de 200 MP. En complément, une caméra Danxia séparée sera également installée.

De plus, l'appareil sera le premier smartphone de l'industrie à prendre en charge le capteur Samsung ISOCELL HPC. Ce capteur innovant utilise la technologie DeepPix pour optimiser la capture de la lumière directement au niveau des pixels. Cela permet d'obtenir des images de haute qualité dans toutes les conditions.

Design et technologies d'écran

Des changements significatifs ont également été apportés à l'esthétique. Une version spéciale en blanc, développée en collaboration avec la célèbre société Hasselblad, confère au design de l'appareil un charme unique. Parallèlement, il a été rapporté que l'Oppo Find X10 serait équipé d'un écran OLED de nouvelle génération.

Ce panneau d'affichage, baptisé Tianma Tiangong Screen 2.0, a été présenté en Chine. Le fabricant a accordé une attention particulière à la réduction de l'intensité de la lumière bleue, au maintien de la qualité d'image dans des conditions de faible luminosité et à la précision des couleurs. Le nouvel écran se distingue également par des bordures extrêmement fines sur les quatre côtés, presque invisibles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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