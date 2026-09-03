Netanyahou visite Gaza et annonce le contrôle de 60 % du territoire

Dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu personnellement dans la bande de Gaza et a fait une déclaration stratégique importante sur l'avenir des opérations militaires dans l'enclave. Le chef du gouvernement a fermement souligné que l'armée israélienne (Tsahal) contrôle désormais une grande partie du territoire et qu'elle ne se retirera jamais des lignes occupées.

Cette déclaration ouverte a rendu encore plus incertaines les perspectives de négociations sur un cessez-le-feu et un retrait des troupes, attendues par la communauté internationale.

« Ce n'est pas le chiffre final » : les principales déclarations du Premier ministre

Après avoir inspecté les positions des militaires israéliens dans la bande de Gaza, Netanyahou a révélé des chiffres sur l'ampleur des opérations et les résultats obtenus :

60 % du territoire : « Israël contrôle actuellement 60 % de la bande de Gaza et ce n'est pas le chiffre final », a déclaré le Premier ministre, laissant entendre que les forces pourraient étendre davantage la zone de contrôle ;

Cibles quotidiennes : Il a été indiqué que les unités militaires poursuivent des opérations planifiées pour éliminer quotidiennement les groupes terroristes menaçant la sécurité du pays ;

Refus absolu de retrait : Il a été officiellement annoncé que les forces israéliennes ne se retireraient en aucun cas des positions stratégiques et des corridors de sécurité occupés, et qu'elles ne perdraient pas le contrôle.

Perspectives de négociations et présence militaire à long terme

La position de Netanyahou sur le non-départ de Gaza montre clairement l'intention d'Israël de maintenir un contrôle sécuritaire à long terme sur l'enclave :

Zones tampons militaires : Selon les experts, les 60 % de zone contrôlée comprennent des corridors stratégiques, des zones tampons frontalières et des artères de transport importantes ;

Conflit diplomatique : Le plan de trêve à long terme proposé par les médiateurs internationaux — les États-Unis, l'Égypte et le Qatar — prévoyait un retrait progressif des troupes israéliennes de l'enclave. La rhétorique tranchante de Netanyahou indique que Tel-Aviv n'a aucune intention de réduire la pression militaire.

Cette position ferme sur la situation à Gaza devrait déclencher une nouvelle vague de tensions politiques dans la région et conduire le processus de négociation dans une impasse.

Selon vous, la décision d'Israël de ne pas quitter la bande de Gaza et de maintenir le contrôle mènera-t-elle à une stabilité à long terme ou créera-t-elle un foyer de conflits armés nouveaux et plus intenses au Moyen-Orient ? Laissez vos avis et conclusions dans les commentaires !