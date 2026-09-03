MapQuest atteint la première place du classement de l'App Store aux États-Unis

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MapQuest atteint la première place du classement de l'App Store aux États-Unis

L'application MapQuest, vétéran du marché de la cartographie numérique, a atteint la première place absolue parmi toutes les applications et jeux sur l'App Store aux États-Unis. Ce succès inattendu fait suite au refus de l'entreprise de se conformer à un ordre de l'administration présidentielle américaine exigeant le changement de nom du lac Ontario. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, fin août de cette année, les autorités américaines ont émis un décret exigeant que le service de nomenclature géographique du pays renomme le lac Ontario en "Lake America" dans le cadre de sa politique commerciale. Suite à cette décision, des géants de la technologie comme Google Maps et Apple Maps ont accepté ce changement et ont mis à jour les noms sur leurs cartes.

Position de principe et soutien des utilisateurs

Cependant, MapQuest a choisi une voie différente. L'entreprise a annoncé via son compte officiel sur le réseau social X qu'elle conserverait le nom historique du lac et ne le modifierait pas. Les utilisateurs ont accueilli favorablement cette position ferme et ont commencé à soutenir massivement l'application.

En conséquence, l'application, qui occupait la 8e place du classement de l'App Store aux États-Unis lundi, a atteint le sommet — la 1ère place — dès mardi. Selon les données de la société d'analyse Sensor Tower, l'application a été téléchargée environ 632 000 fois aux États-Unis depuis l'annonce du décret.

Changements radicaux dans les activités de l'entreprise

Selon les données fournies par MapQuest, le nombre d'installations de l'application aux États-Unis et au Canada a dépassé 1,5 million. Les nouveaux utilisateurs ne se contentent pas de télécharger l'application, ils participent activement à son développement.

Le directeur général de MapQuest, Doug Berger, a déclaré dans une interview à TechCrunch que l'équipe travaille sans relâche sur les rapports d'erreurs et les suggestions de nouvelles fonctionnalités envoyés par les utilisateurs. Selon lui, plus de la moitié des téléchargements enregistrés depuis le début de l'année, soit précisément 56 %, ont eu lieu au cours de cette courte période, du 27 août au 1er septembre.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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