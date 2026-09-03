Révolution de l'IA : Dyson présente une brosse à dents « intelligente » avec caméra

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Révolution de l'IA : Dyson présente une brosse à dents « intelligente » avec caméra

Dyson, leader dans le domaine de la technologie et des innovations domestiques haut de gamme, a dévoilé une nouvelle invention qui bouleverse le marché de l'hygiène personnelle. L'entreprise a lancé une brosse à dents moderne équipée d'une micro-caméra optique et d'algorithmes d'IA qui contrôlent directement le processus de brossage. Ce gadget identifie indépendamment les zones mal nettoyées en temps réel, projette un jet d'eau et de bain de bouche précisément sur ces points, et transmet des données complètes sur le processus vers un smartphone.

28 images par seconde et une réaction en 0,1 seconde : comment fonctionne la technologie ?

Les ingénieurs de Dyson ont combiné un système optique et mécanique de haute précision pour éliminer le facteur humain et les zones difficiles à nettoyer :

  • Analyse optique rapide : La caméra installée à l'avant de la brosse analyse 28 images par seconde, scannant l'état des dents et les espaces étroits entre elles ;

  • Précision fulgurante : Dès que l'appareil détecte de la plaque dentaire ou des résidus alimentaires, il dirige un jet puissant de bain de bouche vers ces coordonnées précises en moins de 0,1 seconde ;

  • Synchronisation avec smartphone : L'utilisateur peut suivre la qualité du nettoyage et la carte de sa cavité buccale via une application mobile, identifiant les zones nécessitant un soin supplémentaire.

470 000 images et 16 millions de lignes de code : à quel point l'appareil est-il intelligent ?

Le gadget présenté n'est pas une simple brosse électrique, mais un écosystème autonome doté d'un logiciel complexe :

  • Base de données : Les algorithmes de l'appareil ont été entraînés par apprentissage automatique à partir de 470 000 images réelles de dents et de gencives, lui permettant de reconnaître sans erreur n'importe quelle structure anatomique ;

  • Volume du code logiciel : Le logiciel du produit contient environ 16 millions de lignes de code — une base logicielle d'une telle envergure le place au même niveau que les systèmes technologiques modernes complexes.

En vente officielle dès le 1er septembre : le prix de 499 $ est-il justifié ?

Les ventes mondiales du gadget innovant ont officiellement débuté le 1er septembre. Le prix de l'appareil a été fixé à 499 dollars .

Bien qu'il s'agisse d'un tarif nettement plus élevé que celui des brosses à dents électriques haut de gamme traditionnelles, le fabricant met en avant comme avantage principal sa capacité à offrir un résultat de nettoyage professionnel à domicile.

Selon vous, une telle brosse à dents à 499 $ équipée d'une micro-caméra et d'IA peut-elle réellement économiser les frais de visite chez le dentiste, ou s'agit-il simplement d'un énième produit marketing coûteux ? Dépenseriez-vous 500 dollars pour un tel gadget ? Partagez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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