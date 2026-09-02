Une première mission spatiale à bas coût vers Alpha Centauri pourrait voir le jour

Les fondateurs de la startup Starcloud ont créé une organisation à but non lucratif qui prévoit d'envoyer un petit vaisseau spatial sans pilote vers le système stellaire Alpha Centauri. Selon ixbt.com, les auteurs du projet visent à lever 15 millions de dollars pour lancer l'appareil dans l'espace d'ici fin 2029 à l'aide d'une fusée auxiliaire. Cette initiative pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'humanité et démontrer un modèle économique totalement nouveau pour les voyages interstellaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet appareil, baptisé Fermi Explorer, sera conçu pour être aussi simple que possible. Il embarquera environ un kilogramme d'instruments scientifiques, un réservoir de xénon et des panneaux solaires pour le système de propulsion. Les auteurs du projet ont délibérément renoncé à créer de nouveaux types de technologies de moteur. Leur objectif principal est de tester en pratique la possibilité d'effectuer un vol interstellaire avec des solutions existantes et un budget minimal.

Mécanique de vol et défis principaux

L'une des plus grandes difficultés du projet est d'accélérer l'appareil jusqu'à la vitesse nécessaire. Après avoir atteint avec succès l'orbite terrestre basse, Fermi Explorer devra modifier progressivement sa trajectoire. Cela permettra à l'appareil de s'approcher du Soleil à une distance d'environ 0,42 unité astronomique.

Lors d'une telle approche, l'installation solaire-électrique utilisera un flux d'énergie élevé. L'effet Oberth sera également exploité, où l'efficacité de l'accélération augmente lorsque le moteur est allumé à proximité d'un corps gravitationnel. Selon l'évaluation technique préparée par l'équipe, ce schéma aidera à placer l'appareil sur une trajectoire s'éloignant du Soleil à une vitesse de 25 kilomètres par seconde en environ 12 ans.

Un voyage de 77 000 ans et fondements philosophiques

Ensuite, Fermi Explorer poursuivra son vol sur une trajectoire balistique et atteindra le système Alpha Centauri en environ 77 000 ans. L'idée du projet est étroitement liée au paradoxe de Fermi, qui soulève la question de savoir pourquoi, si la vie est répandue dans l'univers, l'humanité n'a toujours pas trouvé de preuves fiables de l'existence d'autres civilisations.

Selon Philip Johnston, l'un des initiateurs du projet, cette mission permettra de tester deux explications possibles du paradoxe. Il s'agit notamment de vérifier si les civilisations avancées n'osent pas envoyer d'appareils au-delà de leur système stellaire, ou si les voyages interstellaires sont trop complexes, même pour elles.

La communication avec l'appareil ne durera pas longtemps et l'équipe prévoit de gérer Fermi Explorer pendant environ 18 mois. Après cela, l'appareil poursuivra son vol de manière autonome, et une fois passé Jupiter, il sera très difficile de l'observer depuis la Terre. Si le projet obtient le financement nécessaire, ses créateurs ont l'intention de lancer la mission dès 2029.