Le bilan des inondations au Népal s'élève à 1 114 morts — 4 000 personnes portées disparues

Des inondations et des glissements de terrain sans précédent dans les régions frontalières montagneuses entre le Népal et la Chine ont provoqué l'une des pires tragédies humanitaires de ces dernières années dans la région. Selon les dernières données officielles, le nombre de morts s'élève à 1 114. On craint fortement que ce bilan ne s'alourdisse en raison de l'ampleur des destructions et de la poursuite des glissements de terrain.

Tragédie au cœur des montagnes à 1 800 mètres d'altitude : les derniers chiffres

L'ampleur de la catastrophe touche des dizaines de localités le long de la frontière :

1 114 victimes : Pertes confirmées parmi les habitants et les touristes piégés sous les glissements de terrain et les torrents de boue ;

Près de 4 000 disparus : À l'heure actuelle, le contact avec des milliers de personnes est totalement rompu, et l'on suppose qu'elles sont ensevelies sous les décombres ou les couches de boue ;

Infrastructures dévastées : Les inondations ont emporté les routes de montagne, plusieurs ponts stratégiques se sont effondrés et les réseaux électriques et de communication sont coupés. En conséquence, de nombreux villages sont totalement isolés du monde extérieur.

Opérations de recherche et de sauvetage : une course contre la montre

Une vaste opération d'urgence se poursuit dans la zone sinistrée avec la participation des services de secours népalais et chinois, des unités militaires et des représentants de la population locale :

Restrictions sur l'utilisation de l'équipement lourd : En raison du relief montagneux complexe et du risque élevé de nouveaux glissements de terrain, l'acheminement de machines lourdes est retardé, obligeant les sauveteurs à travailler manuellement dans de nombreux points ;

Mobilisation aérienne : Des hélicoptères de secours des deux pays effectuent des vols ininterrompus pour évacuer les personnes piégées dans les zones dangereuses et fournir les premiers soins aux blessés ;

Peu de temps pour le sauvetage : Les expertssoulignent que dans les zones inondées et boueuses, le temps réduit considérablement les chances de retrouver des survivants parmi les disparus, c'est pourquoi les travaux se poursuivent jour et nuit sans interruption.

En raison du changement climatique mondial, la fonte rapide des glaciers dans la région de l'Himalaya et l'intensification des précipitations saisonnières imposent une refonte radicale des mesures de sécurité transfrontalières dans les zones montagneuses.

Selon vous, quels systèmes conjoints d'alerte précoce les États devraient-ils mettre en place pour prévenir de telles catastrophes naturelles à grande échelle dans les régions montagneuses et sauver des vies ? Laissez vos avis dans les commentaires !