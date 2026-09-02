Présentation de la montre connectée Huawei Watch D3 : mesure de la tension et autonomie prolongée

La troisième génération de la montre connectée Huawei Watch D3, reconnue pour sa fonction de surveillance de la tension artérielle de qualité médicale, a été officiellement dévoilée. Selon Ixbt.com, le nouvel appareil est équipé d'un boîtier plus compact et d'un écran agrandi, offrant aux utilisateurs des capacités avancées pour le suivi de leur santé. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'accent principal est mis sur le système de mesure de la pression artérielle. Le modèle précédent, la Watch D2, prenait déjà en charge la surveillance ambulatoire de la pression artérielle (ABPM) sur 24 heures certifiée médicalement, et la nouvelle Watch D3 développe davantage ce concept essentiel, facilitant le contrôle de la santé au quotidien.

Changements d'écran et de design

Des efforts significatifs ont été réalisés en termes d'apparence et d'ergonomie. La diagonale de l'écran AMOLED de l'appareil est passée de 1,82 pouce à 1,92 pouce. Malgré cela, les dimensions du boîtier ont été réduites : il mesure 46,5 × 38,8 × 11,4 mm (à titre de comparaison, le modèle Watch D2 mesurait 48 × 38 × 13,3 mm).

Parallèlement, le poids de la montre est resté inchangé à 40 grammes. La résolution de l'écran reste de 409 × 480 pixels, mais en raison de l'augmentation de la diagonale, la densité de pixels a légèrement varié, passant de 347 à 328 ppp.

Capacités techniques et politique tarifaire

L'appareil est alimenté par une batterie de 540 mAh, permettant jusqu'à six jours d'utilisation continue sur une seule charge. En termes de connectivité et d'interfaces, le Bluetooth 6.0 ainsi qu'un module NFC prenant en charge les paiements sans contact via Curve Pay ont été intégrés.

Côté logiciel, le nouveau gadget est compatible avec les smartphones fonctionnant sous Android 8, iOS 13 et les versions ultérieures. Actuellement, la Huawei Watch D3 est disponible à la commande sur le marché européen au prix de 450 euros.

À l'occasion du lancement, des promotions spéciales sont proposées :