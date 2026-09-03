Coupe d'Allemagne : Le doublé de Harry Kane propulse le Bayern au tour suivant

Dans le cadre du 1er tour de la Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich s'est déplacé sur la pelouse d'Osnabrück, club de division inférieure. Bien que le match ait débuté de manière inattendue avec un but rapide des hôtes à la 5e minute, les Munichois ont démontré leur supériorité pour s'imposer largement 4-1 après une remontada, se qualifiant ainsi pour le tour suivant.

Sensation de courte durée et pression munichoise : La chronologie des buts

La rencontre a débuté par une attaque surprise des locaux sous les acclamations du public. Cependant, le Bayern a rapidement pris le contrôle total du match :

5e minute : Meissner a ouvert le score pour les hôtes, mettant le Bayern en position de poursuivant (1-0) ;

18e minute : Harry Kane a profité d'une situation dans la surface pour rétablir l'équilibre (1-1) ;

24e minute : Le jeune milieu de terrain Tom Bischof a donné l'avantage au géant munichois d'une superbe frappe (1-2) ;

73e minute : Après la pause, les visiteurs ont accentué leur pression et Michael Olise a creusé l'écart (1-3) ;

86e minute : Harry Kane a transformé un penalty avec sang-froid, signant son doublé (1-4).

Effectif combatif et nouveaux visages : La feuille de match

Le staff technique du Bayern a préféré ne prendre aucun risque face à l'adversaire de division inférieure en alignant plusieurs stars. En défense centrale, le duo Jonathan Tah et Kim Min-jae a été solide, tandis qu'en attaque, Luis Díaz, Michael Olise et Harry Kane ont mis la défense adverse sous pression constante.

Coupe d'Allemagne. 1er tour

Osnabrück — Bayern 1:4

Buts : Meissner (5e) — Kane (18e, 86e s.p.), Bischof (24e), Olise (73e).

Composition du Bayern : Urbig, Stanišić, Tah, Kim Min-jae, Brown (Davies, 62e), Kimmich, Bischof (Pavlović, 80e), Olise, Saibari (Carl, 62e), Luis Díaz, Kane (Laimer, 87e).

Après avoir neutralisé l'intensité initiale du club de division inférieure, le Bayern a décroché une large victoire, prouvant une fois de plus son statut de prétendant sérieux à tous les trophées.

Selon vous, le Bayern peut-il mettre fin à ses échecs en coupe nationale cette saison avec cet effectif renouvelé ? Combien de temps durera la série prolifique de Harry Kane ? Donnez votre avis en commentaires !