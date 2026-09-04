Un requin de 2,1 mètres a failli tuer un pêcheur

En Floride, un pêcheur de 43 ans attaqué par un requin de 2,1 mètres a survécu grâce à l'aide rapide de deux infirmières.

David Daniel pêchait dans des eaux peu profondes près de Key West avec des amis le dimanche 23 août. À ce moment-là, un requin d'environ 2,1 mètres l'a attaqué et a mordu le haut de sa jambe. David a été gravement blessé et a subi une hémorragie artérielle importante.

Les infirmières Courtney McMurray et Chris Green, qui se trouvaient sur un bateau à proximité, sont immédiatement venues à son secours. Elles ont contrôlé l'hémorragie, maintenu la jambe blessée en hauteur et alerté les garde-côtes américains.

David a été transporté par voie aérienne au Jackson South Medical Centeroù il a été opéré en urgence cette nuit-là. Une deuxième intervention chirurgicale a eu lieu deux jours plus tard.

Les médecins ont déclaré qu'il ne pourrait pas marcher pendant 6 à 8 semaines et qu'il aurait besoin d'une physiothérapie intensive. David pourrait être incapable de travailler pendant plusieurs mois.

Comment l'attaque du requin s'est-elle produite ?

David avait d'abord remarqué un requin de 1,8 à 2,1 mètres nageant le long de la côte. Alors qu'il tentait de s'éloigner, le requin a changé de direction, s'est dirigé vers lui, l'a mordu à la jambe, puis l'a relâché.

En regardant dans l'eau, David a vu beaucoup de sang et a craint de mourir sur le banc de sable à cause de la perte de sang.

Il a déclaré que cet incident lui a fait réaliser la valeur de chaque instant dans la vie. Il a souligné qu'une personne qui passe un bon moment avec des amis peut voir sa vie menacée l'instant d'après.

David est sorti de l'hôpital le 26 août, sa jambe étant protégée par un bandage spécial et une botte orthopédique.

Comme il n'a pas d'assurance maladie, son amie Robin Corlis a lancé une campagne de collecte de fonds sur GoFundMe pour couvrir ses frais médicaux et quotidiens. Jusqu'à présent, 8 836 dollars ont été récoltés, l'objectif étant d'atteindre 16 000 dollars.