Voyage à Moscou pour un visa thaïlandais : les déplacements vers Bangkok se compliquent pour les Ouzbeks

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Voyage à Moscou pour un visa thaïlandais : les déplacements vers Bangkok se compliquent pour les Ouzbeks

La procédure pour se rendre en Thaïlande, l'une des destinations touristiques les plus prisées des citoyens ouzbeks, est devenue soudainement beaucoup plus complexe. Nos compatriotes demandant un visa électronique officiel (E-visa) sont désormais tenus de se rendre en personne à l'ambassade de Thaïlande à Moscou, en Russie, pour régler les frais de visa. Cette procédure contraignante suscite de vives critiques et de nombreuses interrogations parmi les voyageurs et les professionnels du tourisme.

Formulaire électronique et paiement à Moscou : que dit le consulat ?

d'Ouzbékistan Selon le consulat général à Bangkok et les médias, les nouvelles règles comprennent les points importants suivants :

  • Formalités préalables obligatoires : Les citoyens ouzbeks prévoyant de se rendre en Thaïlande doivent remplir un formulaire spécial sur le portail officiel des visas électroniques thaïlandais avant leur voyage ;

  • Paiement à l'ambassade de Moscou : Une fois le formulaire rempli en ligne, il est indiqué que le paiement des frais consulaires doit être effectué directement à l'ambassade du Royaume de Thaïlande située à Moscou, capitale de la Fédération de Russie ;

  • Devise et mode de paiement : Il est précisé que les frais de visa à l'ambassade ne sont acceptés qu'en dollars américains ;

  • Coûts supplémentaires et désagréments : En Ouzbékistan, En raison de l'absence de représentation diplomatique thaïlandaise en Ouzbékistan et de l'absence de système de paiement à distance, les touristes sont confrontés à des frais de déplacement importants et à une perte de temps considérable.

Suppression des privilèges pour 93 pays et contexte en Asie centrale

Les mesures prises par les autorités thaïlandaises s'expliquent par le renforcement des règles de migration et de sécurité :

  • Fin du régime sans visa : Le gouvernement thaïlandais a officiellement annulé le régime simplifié sans visa qui s'appliquait auparavant à 93 pays, dont la Russie et les pays d'Asie centrale ;

  • Exception régionale : Parmi les républiques d'Asie centrale, seul le Kirghizistan bénéficie d'une exception et conserve un régime préférentiel ;

  • Risque de baisse du flux touristique : En raison de l'exigence de vols supplémentaires ou d'une logistique complexe pour obtenir un visa, il est prévu que les voyageurs ouzbeks se tournent vers des pays sans visa (comme la Malaisie, l'Indonésie ou le Vietnam).

Selon vous, pourquoi le gouvernement thaïlandais a-t-il rendu obligatoire le déplacement à l'ambassade de Moscou au lieu d'accepter les paiements par carte bancaire en ligne ? Cet obstacle logistique va-t-il décourager l'intérêt des touristes ouzbeks pour ce pays ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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