La marque indienne Mivi présente son premier smartphone 5G

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La marque indienne Mivi présente son premier smartphone 5G

La célèbre entreprise technologique indienne a annoncé la date de présentation officielle de son tout premier smartphone : le Mivi One 5G. Selon ixbt.com, le lancement du nouvel appareil est prévu pour le 24 septembre de cette année, marquant une étape importante pour la marque sur le marché de la téléphonie mobile. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Le fabricant a officiellement confirmé que le futur smartphone sera propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon et prendra en charge les réseaux 5G modernes. Cependant, la société garde pour l'instant le modèle exact de la puce secret. Les experts supposent que le processeur économe en énergie Snapdragon 4 Gen 2 pourrait avoir été choisi comme cœur de l'appareil.

Apparence et caractéristiques du design

Selon les premières images officielles publiées par l'entreprise, le Mivi One 5G sera proposé dans un coloris vert. Conformément aux tendances actuelles, l'appareil présente un panneau arrière plat et des coins arrondis avec une finition soignée.

L'élément visuel le plus marquant du smartphone est son bloc photo. Les modules sont disposés verticalement, comprenant deux grands objectifs circulaires accompagnés d'un flash LED de forme allongée. Aucune information n'a encore été communiquée sur d'autres variantes de couleurs.

Design et analogues populaires

L'apparence du Mivi One 5G a attiré l'attention de nombreux analystes et utilisateurs. En particulier, son design rappelant l'un des derniers fleurons d'Apple, l'iPhone 16, a rapidement suscité des discussions. Cela témoigne d'une forte demande sur le marché pour une esthétique similaire et une ergonomie confortable.

Capacités techniques et résultats de tests

À l'approche de la date de présentation, un nouvel appareil portant l'indice Mivi MVNOE est apparu dans la base de données du logiciel de test Geekbench. Selon ces résultats, le smartphone est équipé d'un processeur Snapdragon 4 Gen 2, de 6 GB de RAM et fonctionne sous Android 16.

Des versions avec 4 GB et 8 GB de RAM ont également été répertoriées dans la base de données. Cependant, Mivi n'a pas encore officiellement confirmé que ces appareils appartiennent à la gamme One 5G. Il est prévu que l'entreprise clarifie tous les détails restants dans les prochains jours.

MiviSmartphoneSnapdragonAndroid5G
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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