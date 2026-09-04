Le président américain Donald Trump L'initiative de paix avancée par le président américain pour résoudre le conflit armé en Ukraine est incompréhensible pour la communauté internationale et extrêmement complexe à mettre en œuvre. C'est ce qu'a déclaré Anton Kobyakov, conseiller du président russe et secrétaire exécutif du comité d'organisation du Forum économique oriental (VEF), lors d'un point de presse à l'issue du forum. Cette déclaration cinglante intervient dans un contexte de rapports sur des visites urgentes de représentants de Washington à Kiev.

La réaction froide du Kremlin : « Difficile à comprendre pour la communauté mondiale »

La direction russe souligne que le concept de paix de Trump ne correspond pas à la réalité actuelle :

« Aucune logique claire » : « Si l'on regarde la situation en Ukraine, il est évident que le plan de Trump est très complexe à comprendre pour la communauté internationale et extrêmement difficile à réaliser », a souligné Anton Kobyakov ;

En quoi consiste le plan divulgué de Trump ? Selon les informations ayant fuité dans les médias internationaux, la proposition du dirigeant américain prévoit un accord global : outre la reconnaissance de la souveraineté de l'Ukraine, il propose de geler les concessions territoriales sur la ligne de front dans leur état actuel ;

La réaction de Vladimir Poutine : Lors de la séance plénière du forum, le président de la Fédération de Russie a déclaré qu'il existait des possibilités de régler le conflit, mais que les actions radicales menées par l'administration de Kiev constituaient le principal obstacle au dialogue de paix.

Les espoirs de Kiev : la mission spéciale de Jared Kushner et Steve Witkoff

Malgré les déclarations sceptiques de la partie russe, l'administration de Kiev intensifie le dialogue avec l'entourage proche de Trump :

Visite importante attendue : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que les dates préliminaires de la visite à Kiev de Steve Witkoff, envoyé spécial du dirigeant américain, et de Jared Kushner, gendre de Trump, avaient été fixées ;

« Ils arriveront dans les prochains jours » : Zelensky a souligné que cette visite importante devrait avoir lieu dans quelques jours ;

Qu'attend Kiev ? La direction ukrainienne fonde de grands espoirs sur le fait que Witkoff et Kushner puissent convaincre le dirigeant russe Vladimir Poutine d'accepter les conditions avancées par Kiev.

Selon les analystes géopolitiques, la situation complexe sur le front et les exigences diamétralement opposées des parties font de l'éventuelle mission de paix de Trump un test diplomatique très périlleux.

Selon vous, les envoyés spéciaux de l'équipe de Donald Trump parviendront-ils à amener Moscou et Kiev à la table des négociations ? L'idée de geler les territoires le long de la ligne de front actuelle peut-elle mener à une véritable paix ou s'agit-il d'une pause temporaire ? Laissez vos avis dans les commentaires !