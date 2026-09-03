Les utilisateurs du Samsung Galaxy Z Fold 8 confrontés à une déformation de l'écran

·2·Technologie
Les utilisateurs du Samsung Galaxy Z Fold 8 confrontés à une déformation de l'écran

Un nouveau débat a émergé sur le marché des smartphones pliables de dernière génération. Selon ixbt.com, un défaut inhabituel a été détecté sur l'écran interne flexible du nouveau Samsung Galaxy Z Fold 8 : les coins de l'appareil s'enfoncent légèrement lorsqu'une pression est exercée. Cette situation suscitant curiosité et inquiétude parmi les passionnés de technologie, les experts examinent la situation de près. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le problème a été identifié pour la première fois par un utilisateur lambda. En nettoyant l'écran de l'appareil avec un chiffon doux, il a remarqué que les coins bougeaient légèrement et a contacté le forum officiel de Samsung pour savoir si cela était normal. De courtes vidéos illustrant ce phénomène sont également activement discutées sur les réseaux sociaux, bien qu'aucune plainte massive n'ait été enregistrée pour le moment.

Caractéristiques de conception et hypothèses

Selon les participants aux discussions, cette souplesse des bords de l'écran pourrait être liée à la structure de l'affichage pliable. Il est naturel que les bords du panneau soient moins rigides que la partie centrale. Néanmoins, les experts recommandent aux utilisateurs de ne pas appuyer intentionnellement sur l'écran et de contacter immédiatement un centre de service agréé en cas de doute.

Il convient de noter que cette situation mérite une attention particulière dans le contexte des déclarations de Samsung concernant la durabilité du modèle Galaxy Z Fold 8. Le fabricant sud-coréen a utilisé la technologie FlexTitanium avec un film en titane et une plaque de support spéciale sous le panneau OLED. De plus, il a été annoncé que la partie mécanique de l'appareil était conçue pour résister à 500 000 pliages.

Résultats des tests indépendants

Des tests en laboratoire indépendants ont montré que le Galaxy Z Fold 8 peut globalement supporter des charges mécaniques importantes. Cependant, il est souligné que la version Ultra a été le premier grand modèle pliable de l'entreprise dont l'écran interne a échoué lors d'un test extrême. Parallèlement, la couche supérieure des écrans reste fabriquée en plastique souple, facilement rayable.

À l'heure actuelle, Samsung n'a pas fait de déclaration officielle sur ce problème et ne l'a pas reconnu comme un défaut. Le fabricant recommande toujours fermement de ne pas retirer soi-même le film protecteur d'usine et de ne pas exercer de pression excessive ou forte sur l'écran interne. Les utilisateurs attendent désormais des mises à jour et des explications officielles.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartphoneÉcranTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Honor Magic 8 Pro élu meilleur flagship Android en termes de rapport qualité-prixLe Honor Magic 8 Pro élu meilleur flagship Android en termes de rapport qualité-prixAujourd'hui, 08:24Révolution de l'IA : Dyson présente une brosse à dents « intelligente » avec caméraRévolution de l'IA : Dyson présente une brosse à dents « intelligente » avec caméraAujourd'hui, 06:29La NASA pourrait partiellement désactiver la sonde New Horizons par manque de fondsLa NASA pourrait partiellement désactiver la sonde New Horizons par manque de fondsAujourd'hui, 01:28MapQuest atteint la première place du classement de l'App Store aux États-UnisMapQuest atteint la première place du classement de l'App Store aux États-UnisAujourd'hui, 01:24Le flagship Oppo Find X10 Pro Max dévoilé avec trois capteurs de 200 MPLe flagship Oppo Find X10 Pro Max dévoilé avec trois capteurs de 200 MPAujourd'hui, 00:21Une première mission spatiale à bas coût vers Alpha Centauri pourrait voir le jourUne première mission spatiale à bas coût vers Alpha Centauri pourrait voir le jourHier, 23:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes