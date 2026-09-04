Ulefone présente le smartphone durci Xsnap 7 Pro avec caméra d'action intégrée

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Ulefone présente le smartphone durci Xsnap 7 Pro avec caméra d'action intégrée

Le marché de la technologie mobile s'enrichit d'un appareil inhabituel. Selon ixbt.com, la marque RugOne, appartenant à Ulefone, a officiellement annoncé le smartphone durci Xsnap 7 Pro, doté d'une caméra d'action amovible sur son panneau arrière. Cette solution unique combine les capacités des appareils mobiles et des caméras d'action, offrant aux utilisateurs de nouvelles possibilités créatives. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son article.

La principale caractéristique du nouveau smartphone est son module compact en forme de cube qui se fixe au boîtier à l'aide d'aimants. Cette caméra peut être détachée à tout moment pour être utilisée séparément, fixée sur des vêtements ou divers accessoires. Cela permet d'enregistrer des images de haute qualité en vue subjective lors de situations extrêmes ou de voyages.

Capacités techniques de la caméra

Le module amovible dispose de son propre système indépendant et prend en charge l'enregistrement vidéo en 2,7K à 30 images par seconde. À l'intérieur de la caméra, comme exemple de stockage, se trouve un contrôleur flash de 64 GB. De plus, grâce à sa propre petite batterie, il est capable d'enregistrer jusqu'à 40 minutes de vidéo en continu.

Cette mini-caméra se connecte au smartphone via une application dédiée utilisant des réseaux sans fil. Les fabricants ont accordé une attention particulière à son étanchéité : le module peut résister à une immersion sous l'eau jusqu'à 5 mètres, ce qui renforce encore sa durabilité.

Boîtier robuste et caractéristiques principales

Le smartphone lui-même est conçu pour une utilisation dans des conditions extrêmement difficiles et bénéficie de la norme de protection IP69K. L'appareil photo principal est équipé d'un système de stabilisation optique et capture des images avec une résolution de 50 MP. Parallèlement, l'appareil est également doté d'une caméra supplémentaire de 64 MP avec éclairage infrarouge pour la vision nocturne.

Les performances de l'appareil reposent sur le processeur moderne MediaTek Dimensity 8400. Pour le confort des utilisateurs, le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les détails techniques restants devraient être annoncés ultérieurement.

Selon les informations fournies par la source, le smartphone RugOne Xsnap 7 Pro sera présenté le 7 septembre de cette année sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Les premiers acheteurs pourront commander ce gadget unique pour 800 euros. Les ventes mondiales sont prévues pour octobre, avec un prix fixé à 1000 USD.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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