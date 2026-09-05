Une employée distraite par son téléphone tombe dans les escaliers sur sa chaise (vidéo)

·8·Monde
Une employée distraite par son téléphone tombe dans les escaliers sur sa chaise (vidéo)

En Chine, une vidéo montrant une employée de bureau tellement absorbée par son téléphone qu'elle en a perdu le contrôle est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit la jeune femme fixant son écran tout en reculant sur sa chaise de bureau, finissant par basculer dans les escaliers.

Les images de vidéosurveillance montrent que plusieurs collègues étaient assis à proximité, jouant à un jeu de tuiles chinois. Elle, quant à elle, continuait de consulter son téléphone sans prêter attention à son environnement.

La femme a reculé lentement sur sa chaise. Elle n'a levé les yeux que lorsque la chaise a atteint le haut de l'escalier et que les roulettes ont touché la première marche. Cependant, à ce moment-là, la chaise avait déjà commencé à basculer dans le vide.

Ses collègues, témoins de la scène, se sont immédiatement levés pour lui porter secours et vérifier si elle était blessée. On ignore pour l'instant si la femme a subi des blessures suite à cet incident.

L'incident s'est produit dans un bureau en Chine dont l'emplacement exact n'a pas été précisé. La vidéo a ensuite été publiée sur le célèbre réseau social chinois Weibo où elle a suscité de nombreux commentaires humoristiques de la part des utilisateurs.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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