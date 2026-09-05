Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé que la proposition spéciale de Washington pour mettre fin au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine serait transmise au président russe Vladimir Poutine. Lors d'un point de presse à la Maison Blanche le 4 septembre, Trump a souligné que ses représentants se rendaient à Moscou avec une initiative concrète pour arrêter la guerre, affirmant voir une « bonne opportunité » de résoudre le conflit par la voie diplomatique. Le dirigeant américain a également rejeté les inquiétudes européennes, affirmant fermement que la Russie n'avait aucune intention d'attaquer les pays de l'OTAN.

Mission spéciale à Moscou et proposition pour Poutine

L'administration américaine entame une nouvelle phase de négociations de haut niveau pour mettre fin à la guerre :

Witkoff et Kushner en route pour Moscou : Selon l'agence Bloomberg, l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner, arriveront à Moscou le samedi 5 septembre ;

Paquet d'accord : Trump a déclaré que son équipe présenterait personnellement au chef du Kremlin un ensemble de propositions officielles visant à faire cesser les hostilités ;

« Une bonne opportunité » : Le dirigeant américain a souligné qu'il existe désormais une réelle opportunité de rapprocher les parties et de résoudre la crise militaire prolongée autour d'une table de négociation.

« J'ai mis fin à 8 guerres, mais personne ne me remercie » : la déclaration de Trump

Lors du briefing, Donald Trump a insisté sur son expérience de pacificateur et ses succès diplomatiques passés :

Un aveu contesté : « Ils apportent avec eux une proposition pour arrêter la guerre. Après tout, j'ai déjà mis fin à huit guerres. J'espère que vous êtes fiers de moi. J'ai mis fin à huit guerres, mais personne ne m'accorde la reconnaissance que je mérite pour ce service », a souligné le président américain ;

Pression diplomatique : Démontrant une fois de plus son style ferme et unique de résolution des conflits, Trump a exprimé sa confiance dans la possibilité de parvenir à un compromis similaire entre Moscou et Kiev.

« Poutine n'attaquera pas l'OTAN » : réponse à l'incident de Leipzig

Le président des États-Unis de l'Allemagne a réagi vivement à la question concernant l'incident de drone observé dans la ville de Leipzig et la menace russe pesant sur l'alliance :

Accusations de Berlin : La partie allemande avait récemment accusé Moscou de tentative d'attaque par drone dans la région de Leipzig ;

La réaction personnelle de Trump : Le président a qualifié ces inquiétudes d'infondées : « J'ai parlé avec Poutine, je le connais très bien. Poutine n'a pas l'intention d'attaquer le territoire de l'OTAN », a-t-il affirmé, notant qu'il n'y a aucun risque de conflit militaire direct entre la Russie et l'Occident.

Selon vous, la proposition de paix envoyée par Trump au Kremlin via Steve Witkoff et Jared Kushner sera-t-elle acceptée par Moscou ? La confiance derrière la déclaration de Trump sur les « 8 guerres terminées » pourra-t-elle mettre fin au conflit sanglant en Ukraine, ou les conditions ne satisferont-elles aucune des deux parties ? Laissez vos avis dans les commentaires !