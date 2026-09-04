La Chine lancera 30 satellites pour surveiller l'espace entre la Terre et la Lune

La Chine a annoncé un projet scientifique international à grande échelle visant à étudier en continu l'espace entre la Terre et la Lune. Selon ixbt.com, ce projet, baptisé Earth-Moon Cube Constellation, créera un groupe distribué de petits satellites qui sera pleinement opérationnel d'ici 2030. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Les détails de l'initiative ont été présentés lors de la conférence Deep Space Exploration (Tiandu) 2026, qui s'est tenue le 4 septembre. La base du nouveau système sera constituée de 30 appareils au format 12U CubeSat pesant jusqu'à 30 kg chacun. Il est prévu que ces satellites soient lancés sur une orbite de résonance elliptique haute Terre-Lune via six lancements distincts, certains appareils étant placés sur des orbites circumlunaires.

Mission de surveillance spatiale continue

L'objectif principal du projet est de passer d'observations irrégulières par des engins spatiaux isolés à une surveillance constante de l'ensemble du système Terre-Lune. Les satellites, fonctionnant simultanément depuis différents points de l'espace, étudieront la météo spatiale, les niveaux de radiation, enregistreront les sursauts gamma et collecteront des données nécessaires à l'exploration des ressources lunaires.

Selon les estimations des experts, ce réseau permettra de déterminer les coordonnées des sources de sursauts gamma avec une précision allant jusqu'à une fraction de seconde d'arc. Il permettra également de suivre le développement des phénomènes solaires et magnétosphériques à l'échelle de toute la région circumlunaire.

Coopération internationale et perspectives

À ce jour, l'espace Terre-Lune, couvrant la zone allant de l'orbite terrestre basse jusqu'à 2 millions de kilomètres de la Terre, reste une zone insuffisamment explorée. La plupart des données proviennent de missions individuelles qui ne garantissent pas des mesures continues. Pourtant, dans les années à venir, des expéditions habitées traverseront cette région et l'infrastructure lunaire future y sera établie.

Le projet est mis en œuvre par le Laboratoire d'exploration de l'espace lointain de Chine et l'Association internationale d'exploration de l'espace lointain, avec le soutien de l'Organisation de coopération spatiale Asie-Pacifique. Des organisations scientifiques de Thaïlande, de Serbie, d'Égypte, du Sénégal et d'Indonésie ont déjà rejoint l'initiative.

La Chine a l'intention de fournir gratuitement aux partenaires trois types d'équipements scientifiques standard : des détecteurs de particules à haute énergie, des magnétomètres spatiaux et des enregistreurs de sursauts gamma. Les participants développeront conjointement des normes techniques, échangeront des données scientifiques, formeront des spécialistes et coordonneront le développement de l'ensemble du groupe. La première phase des travaux d'ingénierie a commencé et la conception des satellites ainsi que du complexe de contrôle au sol touche à sa fin.