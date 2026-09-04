Que pense Khamzat Chimaev de son combat controversé contre Sean Strickland ?

Ancien champion de l'UFC Khamzat Chimaev a exprimé pour la première fois son opinion franche et tranchée sur le dénouement de son combat très médiatisé et controversé contre Sean Strickland. Lors de l'UFC 328, après cinq rounds intenses, Strickland a été déclaré vainqueur par décision partagée des juges. Cependant, Chimaev conteste fermement ce résultat officiel, affirmant qu'il dominait l'octogone et que son adversaire s'est contenté d'un style défensif basé sur la « fuite ».

« Prêt à me battre 24 heures » : La réaction intransigeante de Chimaev

Khamzat Chimaev a souligné que ce combat de cinq rounds ne l'a pas brisé physiquement ou mentalement, se déclarant prêt à affronter son rival à tout moment et dans n'importe quelles conditions :

« Même pour un combat de 24 heures, je suis prêt » : « Si vous me demandez, je suis prêt à me battre sans interruption pendant 24 heures. Que je le mette KO ou que je le soumette avant la limite, cela m'importe peu », a déclaré le combattant.

Rythme et pression : Chimaev a insisté sur le fait qu'il a tenté de maintenir une pression constante tout au long du combat et que, sans limite de temps, il aurait fini par briser la défense de Strickland.

« Celui qui fuit le champion a perdu » : Pourquoi il ne reconnaît pas la défaite

Khamzat a révélé qu'il n'accepte pas la décision controversée des juges et considère ses actions comme celles d'un véritable champion :

« J'ai gagné ce combat » : « Je ne me considère absolument pas comme vaincu. J'ai gagné ce combat. Si quelqu'un passe tout le combat à fuir le champion, c'est lui qui a perdu », a critiqué le combattant à propos de la tactique prudente de son adversaire.

Initiative dans l'octogone : Selon Chimaev, celui qui occupe le centre, avance sans relâche et dicte le rythme du combat n'a pas été correctement évalué par les juges.

Les débats après l'UFC 328 et l'inévitable probabilité d'une revanche

Le résultat de cet affrontement a divisé toute la communauté MMA en deux camps :

Décision partagée des juges : Dans ce combat complexe de cinq rounds, les juges n'étaient pas unanimes et Strickland n'a triomphé que par une marge minimale. Cette divergence a renforcé les contestations après le combat.

Pression pour une revanche : Cette sortie médiatique musclée de Chimaev pourrait placer l'organisation d'une revanche entre les deux combattants au cœur des priorités de l'UFC et des fans.

Selon vous, la décision partagée des juges lors de ce combat de cinq rounds à l'UFC 328 était-elle juste ? Sean Strickland a-t-il vraiment fui le combat ou a-t-il réussi à neutraliser tactiquement les forces de Chimaev ? Qui l'emporterait lors d'une revanche potentielle ? Laissez vos avis en commentaires !