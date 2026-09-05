La Norvège envisage d'interdire les lunettes intelligentes avec caméra dans les lieux publics

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La Norvège envisage d'interdire les lunettes intelligentes avec caméra dans les lieux publics

Le gouvernement norvégien envisage sérieusement d'interdire l'utilisation de lunettes intelligentes et d'autres appareils portables équipés de caméras dans les lieux publics du pays. Cette initiative vise à garantir le droit à la vie privée et à protéger les données personnelles des citoyens à l'ère des technologies modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'agence AFP, la ministre de la Numérisation, Karianne Tung, a indiqué qu'une tendance claire se dessine dans le pays : l'intégration de technologies d'AI dans des lunettes, des écouteurs, des couvre-chefs et d'autres objets du quotidien équipés de caméras et de microphones.

Une tendance préoccupante et la réaction des juristes

Parmi les appareils sur lesquels le gouvernement se concentre figurent les produits de Meta et Snap. Ces gadgets sont équipés de caméras, connectés à Internet et pourraient, dans un avenir proche, intégrer des fonctions de reconnaissance faciale, ce qui suscite de vives inquiétudes.

Ces technologies provoquent des réactions diverses dans la société, les défenseurs des droits humains ayant déjà qualifié ces appareils de « lunettes sales ». Cela a suscité un mécontentement et des protestations notables parmi les consommateurs.

Le gouvernement envisage des mesures strictes

La ministre Karianne Tung souligne que l'État doit empêcher que les citoyens ne soient secrètement surveillés par autrui dans les lieux publics. Les autorités cherchent des moyens de limiter les risques potentiels liés à ces équipements modernes.

Parallèlement, les restrictions pourraient concerner non seulement les gadgets portables, mais aussi la mise en œuvre de technologies de reconnaissance faciale dans les lieux publics. À ce stade, aucune date précise n'a été communiquée quant à l'entrée en vigueur de cette interdiction.

Un groupe d'experts spécialisés sera formé pour étudier la situation en profondeur. Ce groupe élaborera des recommandations pour renforcer le droit à la vie privée des citoyens, lesquelles serviront de base à la décision du gouvernement.

Lunettes IntelligentesNorvègeMetaVie PrivéeTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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