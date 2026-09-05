Controverse arbitrale lors du match Real Madrid contre Real Betis

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Controverse arbitrale lors du match Real Madrid contre Real Betis

Lors d'un match intense disputé au stade La Cartuja, le Real Madrid a concédé sa première défaite de la saison. La rencontre dramatique contre le Real Betis a attiré l'attention non seulement pour son résultat inattendu, mais aussi pour une situation controversée survenue en fin de match. En particulier, les décisions des arbitres et les interventions du VAR ont suscité de vifs débats dans l'opinion publique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, les événements clés du match ont pris une tournure décisive à la 93e minute. Suite à une faute commise sur Vinícius Júnior, l'arbitre principal Alejandro José Hernández Hernández a accordé un penalty. Entré en jeu, Kylian Mbappé avait l'occasion d'offrir un point au club madrilène, mais le gardien Álvaro Valles a réussi à repousser la tentative de l'attaquant français.

La raison pour laquelle le penalty n'a pas été retiré

Immédiatement après cette action, les joueurs locaux et le staff technique madrilène ont vivement protesté. Les ralentis ont montré que le défenseur Marc Bartra était entré dans la surface de réparation avant que Mbappé ne frappe le ballon, et qu'il a ensuite dégagé le ballon en corner. Selon les règles de la FIFA, si un joueur de l'équipe qui défend enfreint la règle et influence le jeu, le penalty doit être retiré.

Cependant, les arbitres et l'équipe VAR ont décidé de poursuivre le jeu. La raison était liée à la position précise et à l'état physiologique du joueur au moment de la frappe. Il s'est avéré que, bien que Marc Bartra ait sauté vers l'avant pour atteindre le ballon, au milliseconde où Kylian Mbappé a frappé, son pied n'avait pas encore touché la pelouse à l'intérieur de la surface.

Interprétation des règles modernes

Selon les règles modernes du football, une infraction n'est pas jugée en fonction de l'inclinaison du corps du joueur, mais en fonction du point de contact de son pied avec la surface du terrain. Le défenseur expérimenté a pris l'avantage grâce à son agilité et son sens du timing parfait alors qu'il était en suspension dans les airs. En conséquence, il a pu dégager le ballon repoussé par le gardien sans enfreindre officiellement les règles.

La seule situation controversée de ce match ne s'est pas limitée au penalty. Tout au long de la rencontre, l'arbitrage et les décisions du VAR ont fait l'objet de plusieurs discussions. Notamment, les épisodes impliquant Carlos Espi, entré en jeu pour les visiteurs, ont également contribué à la tension du match. Finalement, le Real Betis a conservé son avantage et a remporté une victoire importante.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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