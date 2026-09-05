Un homme survit à la foudre à New York (vidéo)

À New York, aux États-Unis, un homme nommé Thomas Fahmy a survécu à la foudre. L'incident s'est produit le 27 août 2026 à Staten Island lors de fortes pluies et d'orages. C'est ce que rapporte Nur.kz .

Alors que Fahmy se dirigeait vers sa voiture, la foudre a frappé à environ 5 mètres du véhicule. L'événement a été capturé par la caméra de surveillance d'une maison voisine. La vidéo montre l'homme s'effondrer au sol après l'éclair.

Fahmy a déclaré avoir ressenti un choc intense après l'impact. Il a notamment ressenti de fortes brûlures, des picotements, des engourdissements et une douleur aiguë dans les deux jambes.

Malgré cela, il n'a pas perdu connaissance. Quelques secondes plus tard, il s'est relevé et s'est dirigé vers une maison voisine pour demander de l'aide. Son voisin, l'entendant appeler, est sorti pour lui porter secours.

Fahmy a ensuite été transporté à l'hôpital. Les médecins l'ont gardé sous observation toute la nuit et ont effectué une série d'examens. Aucune blessure grave n'a été détectée et il a pu rentrer chez lui le lendemain.

La survie de Fahmy après avoir été frappé par la foudre est devenue virale grâce à la vidéo de surveillance. L'homme a déclaré que cet incident avait changé sa vision de la vie et qu'il fallait chérir chaque jour.