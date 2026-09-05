Lors du choc de la 4e journée de la Süper Lig turque à Istanbul, Başakşehir a accueilli le leader Galatasaray et s'est incliné 2-3 dans un match frustrant. Malgré le duo ouzbek Abbosbek Fayzullayev et Eldor Shomurodov qui a brillé, une expulsion et un but dramatique en fin de match ont privé les locaux de points précieux.

Le talent du duo ouzbek : Fayzullayev provoque un penalty, Shomurodov fait preuve de sang-froid

Les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont démontré leur haut potentiel offensif lors de ce match crucial :

L'activité d'Abbosbek et le penalty : À la 66e minute, Abbosbek Fayzullayev a forcé les défenseurs adverses à la faute par son agilité, poussant l'arbitre à accorder un penalty ;

Le 4e but de Shomurodov : Eldor Shomurodov, buteur expérimenté, a transformé l'occasion avec précision, portant son total à 4 buts en championnat ;

Temps de jeu : Shomurodov a disputé l'intégralité des 90 minutes. Fayzullayev, très actif, a été remplacé à la 74e minute sur décision tactique.

5 buts, un CSC et une tragédie à la 90e : les détails du match

La rencontre a été, comme prévu, intense et ouverte :

Le début d'Osimhen : À la 16e minute, la star de Galatasaray, Victor Osimhen, a ouvert le score pour les visiteurs ;

La réponse de Shomurodov et le but de Torreira : Si Shomurodov a égalisé sur penalty à la 66e, Lucas Torreira a redonné l'avantage aux visiteurs à la 71e (1-2) ;

Le CSC de Sánchez : À la 76e, un but contre son camp du défenseur Davinson Sánchez a ramené les deux équipes à égalité (2-2) ;

Carton rouge et but décisif de Sara : À la 79e, un joueur de Başakşehir a été expulsé. En supériorité numérique, Galatasaray a arraché la victoire grâce à Gabriel Sara à la 90e (2-3).

Classement : Galatasaray leader avec 10 points, Başakşehir 9e

Après ce match acharné, voici la situation au classement de la Süper Lig :

Galatasaray au sommet : Grâce à cette victoire importante à l'extérieur, le géant d'Istanbul atteint 10 points et consolide sa place de leader ;

La position de Başakşehir : L'équipe de Shomurodov et Fayzullayev reste à la 9e place avec 4 points après 4 journées.

Selon vous, l'expulsion à la 79e minute est-elle la cause de la défaite de Başakşehir, ou le remplacement précoce de Fayzullayev a-t-il affaibli la pression offensive ? Eldor Shomurodov peut-il devenir le meilleur buteur du championnat cette saison ? Laissez vos avis en commentaires !