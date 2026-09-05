Le miracle de Fabregas secoue la Serie A : Côme écrase le Genoa à l'extérieur

La 3e journée de Serie A a offert l'un des résultats les plus sensationnels et inattendus de la semaine dans le football européen. Le courageux Côme, dirigé par le légendaire tacticien espagnol Cesc Fàbregas, a rendu visite au Genoa et a infligé une correction 4-1 à l'extérieur. Malgré un début de match difficile, Côme a réalisé une remontée spectaculaire pour atteindre 7 points et s'emparer seul de la tête du classement du championnat italien.

La tempête après le but d'Osmajić : la remontée fulgurante de Côme

Le match au stade Luigi Ferraris de Gênes avait pourtant commencé selon les plans des hôtes :

Le but rapide du Genoa : À la 19e minute, l'attaquant génois Osmajić a ouvert le score pour donner l'avantage aux locaux (1-0) ;

La réponse immédiate de Baturina : Ne restant pas les bras croisés, les visiteurs ont rétabli l'équilibre seulement 6 minutes plus tard — à la 25e minute, Martin Baturina a trompé le gardien adverse Leali (1-1) ;

Les frappes de Fadera et Nico Paz : À la 30e minute, Fadera a donné l'avantage à Côme, puis à la 40e minute, le jeune talent et ancien joueur du Real Madrid, Nico Paz, a scellé le sort du match dès la première mi-temps avec une superbe action pour porter le score à 3-1 ;

Le doublé de Fadera : Continuant sur sa lancée offensive en seconde période, les protégés de Fàbregas ont frappé une dernière fois à la 78e minute — Fadera a inscrit son deuxième but, signant un doublé et fixant le score final (1-4).

La philosophie offensive de Fàbregas et l'alchimie des jeunes talents

Promu la saison dernière et ayant renforcé son effectif avec des jeunes prometteurs, le jeu de Côme suscite aujourd'hui l'admiration des experts :

Centre créatif et trio offensif : Nico Paz, Martin Baturina et Máximo Perrone ont pris le contrôle total du milieu de terrain, démantelant la défense adverse sans difficulté. Les remplaçants Maxence Caqueret et Moise Kean ont également maintenu l'intensité du match ;

Défense solide : Le bloc défensif composé de Dossena, Kempf et Moreno n'a laissé pratiquement aucune liberté aux attaquants adverses, Colombo et Balde.

Classement : un leader à 7 points et un Genoa bloqué à 0

Cette large victoire à l'extérieur a créé une véritable intrigue en haut de la Serie A :

Côme monte au sommet : Avec deux victoires et un nul lors des trois premières journées, l'équipe de Cesc Fàbregas prend la tête du championnat italien avec 7 points ;

Jours sombres pour le Genoa : Enchaînant trois défaites sans le moindre point, l'équipe de Gênes chute au bas du classement.

Selon vous, le Côme de Cesc Fàbregas peut-il lutter pour les places européennes en Serie A cette saison, ou ce début réussi n'est-il qu'une vague passagère ? Quels grands clubs européens pourraient cibler Nico Paz et Fadera dans les prochaines années ? Laissez vos avis en commentaires !