Après le choc intense et riche en buts entre l'Istanbul Başakşehir et Galatasaray (2-3), comptant pour la 4e journée de la Süper Lig turque, le portail international de statistiques sportives Flashscore a évalué la performance des joueurs présents sur le terrain. Bien que les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev, titulaires au coup d'envoi, aient joué un rôle décisif dans l'attaque des hôtes, le portail analytique a attribué des notes spécifiques à leurs prestations.

Le sang-froid de Shomurodov, son 4e but et une note de 6,9

L'attaquant expérimenté de 31 ans a disputé l'intégralité des 90 minutes contre le géant stambouliote, démontrant une fois de plus son talent :

Penalty et efficacité de buteur : À la 66e minute, Eldor a transformé avec sang-froid le penalty provoqué par Abbosbek, inscrivant ainsi le premier but de Başakşehir dans cette rencontre ;

2e place au classement des buteurs : Ce tir précis marque le 4e but de Shomurodov en Süper Lig cette saison. Avec ce total, l'attaquant s'installe solidement à la 2e place du classement des buteurs du championnat ;

Note Flashscore : Les analystes ont évalué les duels, le pressing collectif et le but crucial de Shomurodov tout au long du match avec une note de 6,9 .

L'agilité de Fayzullayev, un penalty provoqué au prix d'une blessure et une note de 6,6

De nouveau titulaire avec Başakşehir, Abbosbek Fayzullayev a causé de sérieux problèmes à la défense adverse :

Un dribble qui a déstabilisé les défenseurs : À la 66e minute, après avoir éliminé deux défenseurs adverses par des mouvements agiles et pénétré dans la surface, Fayzullayev a été fauché suite à un coup brutal au visage, provoquant un penalty justifié pour les visiteurs ;

Remplacement à la 74e minute : Ayant abattu un travail considérable, Abbosbek a été remplacé à la 74e minute sur décision de l'entraîneur ;

Note Flashscore : Les experts du média ont jugé que les 74 minutes d'activité intense d'Abbosbek Fayzullayev méritaient une note de 6,6.

Homme du match et statistiques de la saison

D'autres aspects importants et chiffres de la saison ont été révélés dans l'analyse du match :

Le héros du match — Yunus Akgün : Selon Flashscore, l'attaquant de Galatasaray, Yunus Akgün, a été désigné comme le joueur le plus brillant du choc. Ses actions décisives ont été récompensées par la note maximale de 8,2 ;

4 buts en 6 matchs pour Shomurodov : Défendant les couleurs de Başakşehir depuis l'été dernier, Eldor a disputé un total de 6 matchs toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant 4 buts ;

La place stable de Fayzullayev : Devenu titulaire indiscutable cette saison, Abbosbek a également participé à 6 rencontres toutes compétitions confondues, délivrant 1 passe décisive.

Selon vous, les notes attribuées par les analystes de Flashscore à Shomurodov (6,9) et Fayzullayev (6,6) sont-elles justes ? Le duo ouzbek, auteur d'un but et d'un penalty provoqué, ne méritait-il pas mieux ? Laissez vos avis en commentaires !