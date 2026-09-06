Un simple agent de blanchiment double la capacité des batteries salines

Des chercheurs du Oak Ridge National Laboratory (ORNL) du département de l'Énergie des États-Unis ont réussi à transformer radicalement l'approche de création des batteries à eau salée. Au cours de l'étude, une réaction secondaire inattendue est devenue l'atout majeur de ces sources d'énergie de nouvelle génération, portant leurs performances au niveau des batteries Li-ion. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon ixbt.com, le postdoctorant Vuseok Go a découvert lors de ses recherches qu'avant la réaction lente de l'oxygène à la cathode de la batterie, il se forme de l'hypochlorite de sodium, un agent de blanchiment domestique courant. Ayant remarqué que ce composé conférait une tension plus élevée au système, les scientifiques ont mené des expériences.

L'ajout de seulement 5 % d'agent de blanchiment au système a radicalement modifié le processus. Par la suite, la réaction d'oxydoréduction est passée à une paire hypochlorite/chlorure se déroulant entièrement en phase liquide. Ce processus a assuré une circulation continue des ions pendant les cycles de charge et de décharge.

Principaux avantages de la technologie

Grâce à cette approche innovante, la transition problématique phase liquide-gaz des batteries traditionnelles a été totalement éliminée. En conséquence, le besoin en catalyseurs coûteux a disparu, la résistance interne de la batterie a chuté drastiquement et sa capacité maximale a plus que doublé.

Bien que les batteries salines soient plus lourdes et plus volumineuses que leurs équivalents Li-ion, ce qui les rend inadaptées aux smartphones ou aux véhicules électriques, elles constituent une véritable aubaine pour les systèmes de stockage stationnaires où le poids n'est pas un facteur critique.

Sécurité et perspectives d'avenir

Le système de refroidissement interne liquide basé sur un électrolyte salin exclut totalement le risque d'incendie catastrophique propre aux batteries Li-ion. Il est bien connu que dans les batteries Li-ion classiques, une quantité énorme d'énergie est consacrée au refroidissement obligatoire pour prévenir les incendies.

Actuellement, la startup Coulomb Technology travaille activement à la commercialisation de cette technologie. Il est prévu d'utiliser ce développement pour fournir une alimentation de secours aux grands centres de données et aux nœuds de réseaux électriques.

En outre, les possibilités d'utiliser cette technologie sur les navires porte-conteneurs océaniques sont à l'étude. Comme les navires sont entourés par ce type d'environnement, cela offre les conditions les plus favorables au fonctionnement de ce nouveau type de batterie.