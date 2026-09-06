JerryRigEverything teste le smartphone inhabituel Ikko MindOne Pro

Le célèbre créateur de la chaîne YouTube JerryRigEverything, Zack Nelson, a soumis le smartphone compact Ikko MindOne Pro, au design unique, à un test de résistance et a entièrement démonté sa structure interne. L'appareil a attiré l'attention du monde technologique grâce à son boîtier carré, son verre saphir unique et sa caméra rotative à 180 degrés servant à la fois d'objectif principal et de selfie. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le modèle Ikko MindOne Pro est équipé d'un petit écran AMOLED de 4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD. Le processeur MediaTek MT8781 a été choisi comme base, accompagné de 8 GB de RAM et de 256 GB de stockage eMMC 5.1. Son facteur de forme distinctif et ses solutions inhabituelles diffèrent radicalement des flagships habituels sur le marché.

Tests de durabilité et secrets du verre saphir

L'un des moments les plus intéressants du processus de test a été la vérification de la solidité du verre de protection en saphir. Lors du test effectué selon l'échelle de Mohs, des rayures visibles ne sont apparues sur l'écran qu'au huitième niveau, un indicateur nettement supérieur à celui des verres trempés des smartphones classiques. De plus, l'écran a résisté à l'exposition à une flamme nue sans aucun dommage visible.

Le boîtier du smartphone est assez robuste et la structure n'a pas subi de déformation lors du test de flexion manuelle. Cependant, l'une des principales solutions constructives utilisées par le fabricant, le mécanisme de caméra rotative, s'est avéré être le point faible de l'appareil. Comme il est maintenu par de petites goupilles au lieu d'une charnière solide, il s'est avéré qu'il pouvait être facilement arraché.

Compromis pour la compacité

Le processus de démontage de l'appareil a révélé une série de compromis d'ingénierie faits pour créer un boîtier compact. En particulier, une batterie d'une capacité de seulement 2200 mAh a été installée à l'intérieur du smartphone, et une couche grapho-thermique est responsable de son refroidissement. Le niveau de protection contre l'eau et la poussière ne dépasse pas la norme IP54.

Le blogueur a également testé en pratique la fonction « internet mondial gratuit » annoncée. Il s'est avéré qu'il ne s'agit pas d'un véritable réseau libre, mais d'un service d'AI spécial fonctionnant via l'infrastructure du fabricant. Le chatbot répond relativement lentement et il a été constaté qu'il n'est pas capable d'analyser des images. Pour l'échange de données habituel, une carte SIM virtuelle est prévue, et il est également possible d'utiliser une carte SIM physique classique.

En conclusion, l'Ikko MindOne Pro suscite l'intérêt par son apparence unique et son verre saphir, mais une petite batterie, une protection moyenne et un mécanisme de caméra fragile sont devenus ses principaux défauts.