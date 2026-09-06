« “Poutine ne s'arrêtera qu'à ses propres conditions” : la Russie durcit radicalement ses exigences sur l'Ukraine — Bloomberg révèle les détails des négociations au Kremlin : déception et résultat “nul” pour Witkoff et Kushner »

Le président des États-Unis de Donald Trump La visite très médiatisée des envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou n'a pas produit le « miracle » diplomatique espéré. Selon l'agence influente Bloomberg, citant des sources haut placées proches du gouvernement russe, le Kremlin a durci ses exigences concernant l'Ukraine et radicalisé sa position. Moscou estime détenir une supériorité militaire totale sur le champ de bataille, et Vladimir Poutine n'est prêt à arrêter la guerre qu'à ses propres conditions. Les initiatives apportées par les émissaires de Trump n'ont suscité aucun espoir sérieux, ni à Moscou ni à Kiev.

La position ferme du Kremlin : supériorité militaire et exigences accrues

L'attitude des dirigeants russes face aux négociations est directement liée à la situation sur le terrain :

Le facteur de la supériorité au front : Selon des sources proches des autorités russes, la conviction que l'armée russe détient l'avantage stratégique sur le champ de bataille prévaut au Kremlin, ce qui explique pourquoi les conditions de Moscou se durcissent au lieu de s'assouplir ;

« Uniquement aux conditions de Poutine » : Le président russe Vladimir Poutine est prêt à arrêter la guerre, mais cela ne pourra se produire que si toutes les exigences de Moscou sont intégralement satisfaites ;

Attentes « extrêmement faibles » envers les émissaires : Les espoirs placés dans la visite de Witkoff et Kushner ont été jugés « extrêmement faibles » au sein du gouvernement russe. Les voyages précédents des négociateurs américains n'ayant donné aucun résultat, Moscou ne voit aucune raison de croire que les États-Unis apportent cette fois une proposition acceptable pour le Kremlin.

Déception à Kiev et rejet des anciennes idées sur le Donbass

La situation à Kiev montre également que les parties sont loin d'un compromis :

Aucune percée attendue : Les sources de Bloomberg à Kiev ont également déclaré ouvertement qu'il serait illogique d'attendre un succès sérieux ou un tournant politique de la visite des émissaires de Trump ;

Propositions anciennes et rejetées : Selon les informations, les négociateurs américains pourraient proposer à nouveau des idées déjà discutées par le passé, notamment la création d'une zone économique spéciale dans le Donbass (une idée déjà fermement rejetée par la partie russe) ;

Conclusion de Reuters : Auparavant, l'agence influente Reuters avait également rapporté dans un article sur les réunions à huis clos au Kremlin qu'« aucun signe de compromis ou de tournant politique » n'était apparu entre les parties.

Documents secrets et impasse diplomatique

Le processus sous médiation américaine reste pour l'instant totalement opaque :

Les propositions précises restent secrètes : À l'heure actuelle, aucune des parties impliquées dans les négociations ne révèle quelles initiatives les émissaires américains ont apportées à Moscou ni ce qu'ils présenteront désormais à Kiev ;

Le plan de Trump sous pression : Le fossé entre une Moscou qui se considère en position de force militaire et une Kiev qui tente de préserver son intégrité territoriale met gravement en péril le plan de « trêve rapide » de l'équipe Trump.

Selon vous, la supériorité militaire de la Russie sur le champ de bataille peut-elle forcer les États-Unis et l'Ukraine à accepter toutes les conditions de Poutine, ou de telles exigences strictes feront-elles échouer les négociations de paix ? Quels résultats attendez-vous de la visite des émissaires de Trump à Kiev ? Partagez vos réflexions dans les commentaires !