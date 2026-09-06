Les Xiaomi 18 Fold et Pad 9 Pro Max seront exclusifs au marché chinois

Le géant technologique chinois Xiaomi prévoit de vendre ses nouveaux appareils phares, le smartphone pliable Xiaomi 18 Fold et la tablette Xiaomi Pad 9 Pro Max, exclusivement sur le marché intérieur. Selon ixbt.com, ces gadgets ne seront pas commercialisés à l'échelle mondiale et leur vente sera limitée au territoire chinois. C'est ce que rapporte Ixbt.com une nouvelle.

Cette décision a été révélée par l'analyse des codes logiciels de l'entreprise. Des experts ayant examiné les codes du système HyperOS 4 ont déterminé que les appareils de nouvelle génération sont spécifiquement destinés aux consommateurs du pays asiatique. Cela montre que la marque Xiaomi reste fidèle à sa stratégie consistant à tester ses développements avancés sur son marché national en premier.

Nouveau processeur et capacités phares

L'une des caractéristiques principales de ces appareils est l'utilisation de puces spéciales. Selon les rapports, les nouveaux appareils fonctionneront sur la base du système sur puce de nouvelle génération Xiaomi Xring O3, propriété de l'entreprise. Auparavant, une approche similaire avait été utilisée avec le processeur XRING O1, et Xiaomi continue de présenter ses processeurs personnalisés de manière limitée sur la scène internationale.

Parmi ces gadgets équipés de nouvelles technologies, le smartphone pliable Xiaomi 18 Fold sera présenté en premier. L'appareil combine un écran externe compact et pratique avec les capacités d'un large écran interne.

Spécifications techniques des appareils

Selon les données d'ixbt.com, le Xiaomi 18 Fold aura les spécifications techniques impressionnantes suivantes :

La taille de la diagonale de l'écran interne est de 7,58 pouces

La diagonale de l'écran externe est de 5,38 pouces

La capacité de la batterie fournit 6000 mAh

Module triple caméra de 200, 50 et 50 mégapixels équipé d'optiques Leica

En plus du smartphone, un autre appareil majeur fonctionnant sur la base de ce nouveau processeur a été annoncé : la tablette phare Xiaomi Pad 9 Pro Max. Cette tablette devrait attirer l'attention des utilisateurs non seulement par ses hautes performances, mais aussi par son immense écran de 13,3 pouces.

Il convient également de noter que les deux appareils seront les premiers gadgets à fonctionner sous le système d'exploitation HyperOS 4 de nouvelle génération. L'absence de distribution officielle de ces appareils pour les utilisateurs du marché mondial suscite des discussions parmi les passionnés de technologie.