Les Xiaomi 18 Fold et Pad 9 Pro Max seront exclusifs au marché chinois

·4·Technologie
Les Xiaomi 18 Fold et Pad 9 Pro Max seront exclusifs au marché chinois

Le géant technologique chinois Xiaomi prévoit de vendre ses nouveaux appareils phares, le smartphone pliable Xiaomi 18 Fold et la tablette Xiaomi Pad 9 Pro Max, exclusivement sur le marché intérieur. Selon ixbt.com, ces gadgets ne seront pas commercialisés à l'échelle mondiale et leur vente sera limitée au territoire chinois. C'est ce que rapporte Ixbt.com une nouvelle.

Cette décision a été révélée par l'analyse des codes logiciels de l'entreprise. Des experts ayant examiné les codes du système HyperOS 4 ont déterminé que les appareils de nouvelle génération sont spécifiquement destinés aux consommateurs du pays asiatique. Cela montre que la marque Xiaomi reste fidèle à sa stratégie consistant à tester ses développements avancés sur son marché national en premier.

Nouveau processeur et capacités phares

L'une des caractéristiques principales de ces appareils est l'utilisation de puces spéciales. Selon les rapports, les nouveaux appareils fonctionneront sur la base du système sur puce de nouvelle génération Xiaomi Xring O3, propriété de l'entreprise. Auparavant, une approche similaire avait été utilisée avec le processeur XRING O1, et Xiaomi continue de présenter ses processeurs personnalisés de manière limitée sur la scène internationale.

Parmi ces gadgets équipés de nouvelles technologies, le smartphone pliable Xiaomi 18 Fold sera présenté en premier. L'appareil combine un écran externe compact et pratique avec les capacités d'un large écran interne.

Spécifications techniques des appareils

Selon les données d'ixbt.com, le Xiaomi 18 Fold aura les spécifications techniques impressionnantes suivantes :

  • La taille de la diagonale de l'écran interne est de 7,58 pouces
  • La diagonale de l'écran externe est de 5,38 pouces
  • La capacité de la batterie fournit 6000 mAh
  • Module triple caméra de 200, 50 et 50 mégapixels équipé d'optiques Leica
En plus du smartphone, un autre appareil majeur fonctionnant sur la base de ce nouveau processeur a été annoncé : la tablette phare Xiaomi Pad 9 Pro Max. Cette tablette devrait attirer l'attention des utilisateurs non seulement par ses hautes performances, mais aussi par son immense écran de 13,3 pouces.

Il convient également de noter que les deux appareils seront les premiers gadgets à fonctionner sous le système d'exploitation HyperOS 4 de nouvelle génération. L'absence de distribution officielle de ces appareils pour les utilisateurs du marché mondial suscite des discussions parmi les passionnés de technologie.

XiaomiXiaomi 18 FoldHyperOSSmartphoneTablette
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un vaisseau spatial revient de l'océan : le Starship S40 arrive à la base TXUn vaisseau spatial revient de l'océan : le Starship S40 arrive à la base TXAujourd'hui, 02:29Le Samsung Galaxy A18 4G dévoilé avant son lancement : le modèle précédent va-t-il augmenter ?Le Samsung Galaxy A18 4G dévoilé avant son lancement : le modèle précédent va-t-il augmenter ?Aujourd'hui, 01:52Pourquoi le prix des ordinateurs portables augmente : le coût des composants atteint 70 %Pourquoi le prix des ordinateurs portables augmente : le coût des composants atteint 70 %Hier, 22:57Motorola prépare le lancement d'un smartphone pliable au format largeMotorola prépare le lancement d'un smartphone pliable au format largeHier, 22:24Tecno présente un nouveau smartphone conceptuel avec un écran sans borduresTecno présente un nouveau smartphone conceptuel avec un écran sans borduresHier, 21:26Samsung augmente la production de smartphones abordables face à la crise de la mémoireSamsung augmente la production de smartphones abordables face à la crise de la mémoireHier, 20:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes