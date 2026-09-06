État d'urgence nocturne à Rostov : 30 attaques de drones, immeubles détruits

Dans la nuit du 6 septembre, la région russe de Rostov a subi une attaque aérienne massive et dévastatrice d'une ampleur sans précédent. Bien que près de 30 drones aient été abattus par la défense antiaérienne, les zones résidentielles de Rostov-sur-le-Don ont subi de graves dommages. L'effondrement des toits et des étages supérieurs d'immeubles a nécessité l'évacuation urgente des habitants, et un enfant a été hospitalisé. L'administration municipale a immédiatement décrété l'état d'urgence (CHS) dans les zones touchées.

Destructions dans les immeubles : un enfant blessé et évacuations

Suite aux explosions nocturnes, des points de dégâts importants ont été signalés dans la ville :

Destructions dans le district de Sovetsky : Selon le gouverneur régional Iouri Slyoussar, deux immeubles résidentiels ont été gravement endommagés : l'un a vu ses étages supérieurs détruits, tandis que le toit et toutes les fenêtres du second ont été pulvérisés.

Enfant hospitalisé : Un mineur présent dans l'un des bâtiments a été grièvement blessé et immédiatement hospitalisé ; les médecins déploient tous les efforts nécessaires pour le sauver.

District de Leninsky et état d'urgence : Dans le district de Leninsky, les vitres d'un immeuble résidentiel et de plusieurs appartements ont volé en éclats. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence local autour des bâtiments touchés et ont évacué les résidents vers des zones sécurisées.

Attaque de 30 drones et dégâts à travers la région

Les frappes aériennes ne se sont pas limitées au centre administratif :

Une nuit difficile pour la défense antiaérienne : Les systèmes de défense ont abattu plus de trente cibles au-dessus de Rostov, Bataïsk, Matveïevo-Kourgan, Miasnikovsky, Azov, Millerovo et Tchertkovsky.

Incendies à Azov et Bataïsk : Dans le district d'Azov, les façades et fenêtres de quatre maisons individuelles ont été détruites, provoquant des incendies d'herbes sèches. Des toits de bâtiments dans des coopératives de jardins à Bataïsk et Miasnikovsky ont également été endommagés.

Mobilisation des services d'urgence : Dans toutes les zones, les secouristes et les équipes d'intervention travaillent à neutraliser les débris de drones et à éteindre les incendies.

Paralysie logistique : locomotive endommagée, 7 trains retardés

Les conséquences de l'attaque ont porté un coup dur au système de transport régional :

Urgence ferroviaire : Dans le district de Tchertkovsky, un drone abattu a directement endommagé une locomotive ferroviaire.

Trafic ferroviaire interrompu : En raison de ces dommages aux infrastructures, le trafic ferroviaire a été perturbé, entraînant l'arrêt et le retard d'au moins sept trains de passagers et de marchandises.

Selon vous, ces attaques nocturnes massives contre les zones frontalières et la logistique stratégique marquent-elles une nouvelle phase plus dangereuse du conflit ? Les mesures de sécurité dans les régions russes sont-elles efficaces ? Partagez vos avis dans les commentaires !