Apple pourrait choisir un nom inattendu pour son smartphone pliable

De nouveaux détails ont été révélés concernant le premier smartphone pliable d'Apple, un sujet qui suscite de vifs débats dans le monde de la technologie. Selon Macrumors, il est possible que le gadget tant attendu ne s'appelle pas iPhone Fold ou iPhone Ultra, comme on le supposait auparavant, mais porte un nom totalement différent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, les initiés et les analystes expriment des opinions divergentes sur le nom final de l'appareil. Les premières informations suggéraient que l'appareil pliable arriverait sur le marché sous le nom d'iPhone Fold ou d'iPhone Ultra. Cependant, les discussions récentes indiquent que l'option iPhone Duo est également sérieusement envisagée.

Noms historiques et leur singularité

Comme on le sait, Apple a déjà utilisé des marques similaires pour ses produits. En particulier, dans les années 1990, l'entreprise a lancé une gamme d'ordinateurs portables appelée PowerBook Duo. De plus, le nom MagSafe Duo pour un chargeur sans fil est bien connu de beaucoup.

Néanmoins, le fait que le mot Duo ait une histoire spécifique sur le marché technologique pourrait compliquer ce choix de nom. Par exemple, Microsoft a déjà nommé son appareil à double écran Surface Duo, tandis qu'Intel a utilisé avec succès les marques Core Duo et Core 2 Duo pour ses célèbres processeurs.

Discussions en coulisses et attentes

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, l'équipe interne d'Apple utilise également différents noms pour le smartphone pliable. Alors que certains employés continuent de l'appeler iPhone Ultra, d'autres sources avaient affirmé que ce nom serait officiellement confirmé.

Pour l'instant, le choix final de la direction d'Apple pour ce nouveau type d'appareil reste secret. Les experts du marché et des millions de fans attendent la présentation avec beaucoup d'intérêt, car le succès d'un tel produit innovant sur le marché dépend également de son nom et de sa stratégie de marque.

À l'heure actuelle, toute l'attention est portée sur les prochains événements de présentation, où Apple clarifiera le nom sous lequel il présentera son smartphone pliable. Outre les capacités techniques de l'appareil, son nom de marque est déjà devenu l'une des principales nouvelles du monde technologique.