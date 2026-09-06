Aigo PL10 dévoilé : une nouvelle clé USB avec ports Lightning et USB-C

La société Aigo a présenté la série de clés USB mobiles PL10, conçue pour un transfert de données rapide entre les appareils de l'écosystème Apple et d'autres gadgets. Selon ixbt.com, ce nouvel appareil vise à résoudre le problème du manque de stockage sur les smartphones et tablettes, se distinguant par sa compacité et ses capacités universelles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À une époque où la taille des photos et des vidéos ne cesse d'augmenter, la demande pour de tels supports de stockage externes reste élevée. L'Aigo PL10 permet aux utilisateurs de transférer facilement des fichiers entre ordinateurs et appareils mobiles sans transferts sans fil fastidieux ni limitations liées au cloud.

Spécifications techniques et fonctionnalités

Selon les informations d'ixbt.com, la nouvelle clé USB mobile dispose d'un boîtier monobloc en alliage d'aluminium argenté. Elle est équipée de deux connecteurs principaux aux extrémités : Lightning et USB-C. Grâce à cette conception, il est possible de connecter la clé PL10 directement à un iPhone ou iPad, puis de transférer rapidement les données vers un PC ou d'autres équipements modernes via USB-C.

L'appareil fonctionne sur la base du protocole moderne USB 3.2 et possède la certification officielle MFi d'Apple. Cela garantit un fonctionnement parfait et sécurisé avec les appareils iPhone et iPad.

Sécurité et intégration avec les services cloud

L'application Aigo Link, spécialement conçue, est utilisée pour la gestion des fichiers. Pour garantir la sécurité des données, le logiciel prend en charge la protection via Face ID ou Touch ID. De plus, il est possible d'activer des modes « lecture seule » ou « écriture seule » pour protéger les données importantes contre la suppression accidentelle ou l'accès non autorisé.

La clé peut également fonctionner en harmonie avec le service iCloud Photos. Les utilisateurs peuvent répartir facilement leurs photos et vidéos entre le stockage cloud et l'appareil PL10, libérant ainsi efficacement de l'espace sur leur iPhone ou iPad.

Prix et disponibilité

Trois modèles de capacités différentes sont proposés aux acheteurs. Selon les données d'ixbt.com, les prix des clés Aigo PL10 sont fixés comme suit :

Version 128 GB — 399 yuans

Version 256 GB — 599 yuans

Version 512 GB — 999 yuans

Cette politique tarifaire permet aux utilisateurs de choisir la capacité adaptée à leurs besoins et à leur budget.