Lenovo présente le ThinkBook 14x Gen 2, un ordinateur portable ultra-fin et léger

Selon Ixbt.com, Lenovo, l'un des leaders du marché technologique, a officiellement dévoilé son nouveau produit : le modèle ThinkBook 14x Gen 2. Avec un prix de départ de 1000 USD, cet appareil a déjà attiré l'attention des passionnés de technologie grâce à son châssis ultra-fin, ses solutions de design uniques et ses hautes performances. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte cette information.

Sur le marché actuel, les utilisateurs apprécient non seulement les ordinateurs portables puissants, mais aussi ceux qui sont faciles à transporter au quotidien. Ce modèle est conçu précisément pour répondre à ces exigences et se distingue par son poids et son épaisseur parmi les appareils produits en série.

Capacités techniques et écran

L'un des aspects les plus remarquables de l'appareil est ses dimensions. Avec une épaisseur de seulement 12,9 mm, cet ordinateur portable est équipé d'un écran de 14 pouces et pèse à peine 990 grammes. Bien qu'il existe des modèles expérimentaux encore plus fins sur le marché, il est important de noter que les ingénieurs de Lenovo ont atteint ce résultat sur un appareil de série pleinement fonctionnel.

Le design extérieur présente également des changements intéressants. L'ordinateur portable possède des bords biseautés, ce qui est assez inhabituel pour des ordinateurs portables. Parallèlement, des découpes spéciales ont été réalisées au niveau des ports d'interface, remplissant à la fois une fonction esthétique et pratique.

Performances et alimentation

Selon Ixbt.com, l'appareil fonctionne sur la base des processeurs Intel Core Series 3. Cela garantit une vitesse élevée pour le travail avec des logiciels modernes tout en augmentant considérablement l'efficacité énergétique. Grâce à cette génération de processeurs, l'autonomie de l'ordinateur portable devrait être excellente.

Les capacités de mémoire répondent également aux exigences modernes. Les acheteurs peuvent choisir des configurations allant jusqu'à 32 GB de RAM et jusqu'à 2 TB de stockage SSD, selon leurs besoins.

Un choix est également proposé pour l'affichage : selon la modification choisie, les clients peuvent opter pour un écran OLED 2.8K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou un écran IPS de 1200p. De plus, l'ordinateur portable est équipé d'une batterie de 54,7 Wh ou 65 Wh.

Selon le fabricant, la commercialisation de ce nouvel appareil est prévue pour ce mois-ci. Pour les passionnés de technologie et les professionnels, de tels ordinateurs portables légers et puissants restent toujours pertinents.