«Nous ne méritions pas la défaite !» : Frank Lampard stupéfait après la défaite contre City

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«Nous ne méritions pas la défaite !» : Frank Lampard stupéfait après la défaite contre City

Dans le cadre de la 3e journée de Premier League, le champion en titre Manchester Citya affronté Coventry, qui, malgré une belle démonstration de caractère sur le terrain, s'est incliné de manière frustrante sur le score de 0-1. L'entraîneur de l'équipe, le légendaire Frank Lampard, tout juste revenu dans l'élite, n'a pas caché sa satisfaction quant au courage et au calme de ses joueurs face à un adversaire redoutable, malgré la défaite. Cependant, après trois revers consécutifs, l'équipe n'a toujours pas engrangé le moindre point et se retrouve à la dernière place du classement.

«Nous méritions au moins un point» : La déclaration amère de Lampard

L'entraîneur de Coventry a exprimé sa frustration concernant le résultat injuste du match contre un adversaire coriace lors d'une interview sur la BBC :

  • Une défaite imméritée face à City : «Nous ne méritions absolument pas de perdre contre City. Mon équipe a progressé au fil du match et a joué avec beaucoup plus d'audace», a déclaré Lampard ;

  • Un travail acharné et le danger adverse : «Bien sûr, l'adversaire a eu des occasions dangereuses, mais nos joueurs ont accompli un travail colossal, tant en défense qu'en attaque» ;

  • L'amertume des points perdus : «Je suis très déçu en ce moment, car nous n'avons pas obtenu le résultat que nous méritions sur le terrain, à savoir au moins un point».

Le calme du débutant et l'unique but de City

Le duel contre les stars de Pep Guardiola a été bien plus intense que prévu en termes de combat sur le terrain :

  • Un football confiant et sans peur : Les joueurs de Frank Lampard, sans se laisser intimider par les stars de classe mondiale, ont organisé une défense disciplinée et des contre-attaques tranchantes ;

  • Le dernier mot de la qualité : Manchester Citya eu du mal à concrétiser sa domination, mais a réussi à transformer l'une de ses rares occasions pour s'imposer sur le score minimal de 0-1.

0 point en 3 journées : L'inquiétude à la 20e place

En termes de résultats, Coventry se retrouve dans une situation très difficile en ce début de saison :

  • 3 défaites consécutives : Le club débutant a perdu ses trois premiers matchs de Premier League, enregistrant le pire début de saison de la compétition ;

  • Parmi les outsiders : L'équipe de Lampard, qui n'a pas encore marqué le moindre point, occupe la dernière place du classement (20e) à la différence de buts ;

  • Une saison test pour Lampard : Les experts soulignent que, malgré le jeu de qualité produit par Coventry, une bonne performance ne suffit pas pour prendre des points dans l'élite, et que les éloges sans résultats pourraient entraîner l'équipe vers la relégation.

Selon vous, Frank Lampard pourra-t-il maintenir Coventry en Premier League, ou ces 0 point en 3 matchs annoncent-ils un retour en Championship ? La performance du débutant face à City donne-t-elle de l'espoir aux supporters ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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