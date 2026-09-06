2 millions de dollars perdus à cause d'un faux lien fourni par ChatGPT

Un investisseur en cryptomonnaies a perdu plus de 2,1 millions de dollars en raison d'une faille de sécurité survenue lors de l'utilisation d'un service d'AI. Ce cas, mis en lumière par The Crypto Times, souligne une fois de plus l'importance cruciale du respect des règles de cybersécurité lors de l'utilisation des technologies modernes et des réseaux de neurones. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le rapport de The Crypto Times, s'appuyant sur les données du chercheur en blockchain VAL, l'incident financier majeur a eu lieu le 12 juin 2026. La victime, connue sous le nom d'Alex sur le réseau social X (anciennement Twitter), a envoyé une requête à ChatGPT en russe pour savoir où échanger des jetons sFLR de l'écosystème Flare contre des jetons WFLR.

Parmi les réponses fournies par le réseau de neurones figurait un lien menant à une fausse copie du célèbre crypto-service Sceptre, identique visuellement. La victime a connecté son portefeuille crypto à cette ressource et a signé un contrat d'approbation illimitée — unlimited approve — donnant au smart-contract le droit de gérer ses jetons sans confirmation pour chaque opération individuelle.

Mouvement des fonds volés et tentatives de dissimulation

Quelques secondes plus tard, les criminels ont utilisé la fonction transferFrom pour retirer environ 1,9 million de jetons FXRP du compte de l'utilisateur. Selon la valeur marchande de l'époque, les actifs volés représentaient environ 2,1 millions de dollars, soit près de 180 millions de roubles. Selon les estimations, le volume des jetons volés équivalait à 1,3 % de la quantité totale de FXRP en circulation.

Pour information, le jeton FXRP est un actif spécial créé pour être utilisé dans l'écosystème Flare DeFi basé sur XRP. Selon les premières enquêtes menées par le chercheur en blockchain VAL, plus de 2,2 millions de dollars au total ont été détournés via l'infrastructure liée à cette attaque.

L'expert a réussi à suivre une partie du mouvement de la cryptomonnaie volée. Selon lui, les fonds illégalement acquis ont été échangés contre des jetons DAI et Ethereum via des plateformes comme OpenOcean, puis répartis sur plusieurs portefeuilles différents. Pour masquer leurs traces, les criminels ont dirigé une partie des fonds volés, précisément 50 ETH, vers le service Tornado Cash, ce qui a rendu le suivi des transactions ultérieures considérablement plus difficile.

Appel de la victime et conclusions ultérieures

Après l'incident, la victime a rendu publiques les informations sur les transactions et les adresses des portefeuilles dans l'espoir de retrouver les fonds volés. Cependant, d'autres fraudeurs ont profité de cette situation pour lui proposer de récupérer sa cryptomonnaie contre paiement. Alex a appelé les autres utilisateurs à ne jamais faire confiance à de telles offres douteuses.

Après l'événement, le chercheur VAL a envoyé des requêtes similaires à ChatGPT dans plusieurs langues, mais n'a pas réussi à obtenir à nouveau ce faux lien. Pour l'instant, la manière dont la ressource frauduleuse s'est retrouvée dans les réponses du réseau de neurones reste inconnue.