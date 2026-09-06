Accord rompu : Bektemir Meliqo‘ziyev lance une rébellion ouverte contre la WBA et Mungiya

La star ouzbèke de la boxe professionnelle et médaillé olympique, Bektemir Meliqo‘ziyev, a exprimé une protestation ferme et sans compromis contre les récentes décisions de la World Boxing Association (WBA) et de la société de promotion « Golden Boy Promotions ». Le boxeur ouzbek, qui a obtenu le statut de challenger obligatoire officiel de la WBA, a ouvertement dénoncé le fait que la direction de l'organisation ne respecte pas ses propres règles, tandis que le champion en titre Jaime Mungiya se prépare à affronter un adversaire inconnu qui ne figure même pas dans le top 15 du classement au lieu de l'affronter.

« Quand c'est notre tour, les règles sont mises de côté » : La déclaration ouverte de Bektemir

Bektemir Meliqo‘ziyev s'est adressé à ses fans sur sa page Instagram, déclarant que sa patience était à bout :

12 combats et 4 succès en éliminatoires : Notre compatriote a rappelé qu'il est monté sur le ring 12 fois sous la bannière de la WBA et a remporté 4 combats éliminatoires, atteignant le statut de challenger obligatoire grâce à des années de travail acharné ;

La demande de laisser passer Mungiya et la promesse : « La WBA et Golden Boy m'avaient promis que mon prochain combat serait pour le titre. Ils m'ont demandé de laisser passer Jaime Mungiya, en échange de quoi mon prochain combat serait pour la ceinture. Maintenant que c'est notre tour, les règles sont à nouveau mises de côté », a écrit le boxeur avec amertume ;

Le choix d'un adversaire hors classement : Le fait que le prochain combat de Mungiya soit prévu contre l'Américain Kevin Newman, qui ne figure même pas dans le top 15 du classement WBA, a suscité les protestations légitimes du challenger officiel.

La manœuvre des promoteurs : Pourquoi le plan « Le Mexique contre le monde » a-t-il échoué ?

Ce combat pour le titre devait initialement devenir l'une des plus grandes soirées de boxe de l'automne :

L'accord rompu : Selon les plans initiaux, Meliqo‘ziyev devait affronter Jaime Mungiya pour la ceinture WBA lors du gala de boxe sous le slogan « Le Mexique contre le monde » ;

Le facteur Resendiz et le changement de plan : En raison de la défense officielle du titre de Mungiya contre Armando Resendiz en mai, les promoteurs ont profité de la situation pour choisir une voie plus facile et plus sûre pour un combat intermédiaire pour Mungiya ;

Combien de temps faut-il attendre ? : En conséquence de cette politique, le véritable challenger obligatoire Bektemir Meliqo‘ziyev est à nouveau privé de sa chance pour le titre pour une durée indéterminée.

« Cela aurait été la cerise sur le gâteau de la soirée Canelo — Mbilli » : L'exigence ferme de Bektemir

Selon notre compatriote, l'affrontement avec Mungiya est la solution la plus logique et la plus attrayante pour la boxe moderne :

Le choc des styles offensifs : Comme Mungiya et Meliqo‘ziyev pratiquent tous deux une boxe offensive active et sans compromis sur le ring, cet affrontement est voué à devenir un combat enflammé que les fans n'oublieront pas de sitôt ;

Le duo idéal pour les grandes soirées : Bektemir a noté que ce duel pourrait devenir l'événement principal de la soirée Canelo — Mbilli ou de tout autre méga-show, en tant que véritable compétition entre les écoles de boxe d'Ouzbékistan et du Mexique ;

« Maintenant, c'est mon tour » : « Je respecte chaque boxeur, mais maintenant c'est mon tour. Grâce à mon travail, je mérite pleinement cette opportunité », a conclu le héros ouzbek.

À votre avis, pourquoi la WBA et les promoteurs de Bektemir Meliqo‘ziyev retardent-ils artificiellement le combat pour le titre légitime — l'équipe de Mungiya craint-elle la puissance de frappe de Bektemir ? Si ce combat est organisé, Bektemir pourra-t-il vaincre le champion mexicain ? Laissez vos avis dans les commentaires !