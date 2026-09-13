Le flagship iQOO 16 recevra un écran Samsung de nouvelle génération et une batterie massive

Alors que le marché des smartphones évolue rapidement, la marque iQOO a révélé le design et les principales caractéristiques techniques de son prochain flagship, l'iQOO 16. Décrit par les fabricants comme un « monstre à l'intérieur », cet appareil vise à établir de nouvelles normes dans l'industrie mobile grâce à ses capacités ultra-puissantes. Selon ixbt.com, l'initié renommé Debayan Roy a publié une description détaillée de ce smartphone, qui devrait surpasser les flagships actuels. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

L'un des aspects les plus remarquables de l'appareil est son écran. Le modèle iQOO 16 sera équipé d'un panneau OLED plat de 6,85 pouces. Il prend en charge une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L'initié souligne qu'il s'agit d'un écran Samsung fabriqué à partir du matériau M16 le plus avancé, une technologie qui ne devrait même pas être présente sur le futur Galaxy S26 Ultra.

Processeur de pointe et haute performance

La base de la plateforme matérielle du smartphone sera constituée par la puissante puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, qui n'a pas encore été officiellement présentée. Ce processeur de nouvelle génération permettra à l'iQOO 16 d'exécuter les tâches les plus lourdes, y compris les jeux gourmands en ressources et les fonctions d'AI, sans aucune difficulté. Un port USB 3.2 moderne est également prévu pour un transfert de données rapide.

En termes de capacité de batterie, l'appareil prétend également être un véritable recordman. Le smartphone sera équipé d'une batterie massive de 8400 mAh. Pour recharger une telle puissance, une technologie de charge rapide de 100 W ainsi qu'une option de charge sans fil seront proposées. Cela permettra aux utilisateurs d'utiliser l'appareil pendant une longue période sans se soucier de l'épuisement de la batterie.

Système de caméra parfait et protection

En ce qui concerne les capacités photo, l'iQOO 16 sera équipé d'un bloc caméra principal composé de trois capteurs de 50 MP. Le module principal abrite un capteur de grand format optique de 1/1,3 pouce, tandis que l'objectif périscopique avec zoom optique 3x utilise un capteur Sony IMX882. La résolution de la caméra frontale est de 32 MP, garantissant des autoportraits de qualité et des appels vidéo.

Le boîtier de l'appareil répond pleinement aux exigences modernes et bénéficie d'une protection de haut niveau contre l'eau et la poussière avec un indice IP69. Rappelons que l'initié Debayan Roy, qui a révélé ces informations, avait précédemment diffusé les caractéristiques des smartphones Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro, ainsi que des images du Xiaomi 15 Ultra. Le flagship iQOO 16 devrait constituer une concurrence sérieuse pour les leaders du marché mobile grâce à son écran avancé et ses performances techniques.