Maresca salue le dévouement d'Erling Haaland — Des révélations fracassantes avant le derby !

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Maresca salue le dévouement d'Erling Haaland — Des révélations fracassantes avant le derby !

Aujourd'hui, les fans de football anglais et du monde entier attendent avec impatience le choc de la 4e journée de Premier League : le derby de Manchester. Dans ce duel crucial qui débutera à 20h30, Manchester City accueille son grand rival, Manchester United». Avant ce choc monumental, l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca, a tenu à saluer l'éthique de travail exceptionnelle et les qualités de leader de son meilleur buteur, Erling Haaland. Déjà en pleine forme en ce début de saison, la star norvégienne, qui a terrassé le FC Porto à lui seul en Ligue des champions, a impressionné le staff technique par un effort défensif remarquable.

Alors, quel exploit de Haaland Maresca a-t-il mis en avant avant le derby, quelles sont les statistiques de l'attaquant de 26 ans cette saison, et comment United tentera-t-il de le stopper aujourd'hui ?

« Il a parcouru 80 mètres pour récupérer le ballon » : L'admiration de Maresca

Dans une interview accordée à City Xtra, l'entraîneur de Manchester City a loué non seulement l'efficacité offensive du Norvégien, mais aussi son abnégation défensive :

  • Plus qu'un simple buteur, un vrai guerrier : « Erling ne se contente pas de marquer, il travaille dur et sans relâche sur le terrain », a déclaré Maresca ;

  • Le sprint de 80 mètres contre le FC Porto : L'entraîneur a révélé un épisode marquant : « Lors d'une séquence contre le FC Porto, il a couru sur 80 mètres juste pour aider l'équipe à récupérer le ballon. Cela prouve que son importance sur le terrain ne se mesure pas uniquement aux buts marqués »;

  • Une soif de victoire sans compromis : Selon le technicien, Haaland est devenu un véritable leader qui ne veut rien d'autre que la victoire dans chaque duel.

5 buts en 5 matchs : Un doublé en Ligue des champions et des statistiques impitoyables

L'attaquant norvégien de 26 ans est devenu un véritable cauchemar pour les gardiens adverses cette saison :

  • Au sommet de l'efficacité : Haaland a réussi à inscrire 5 buts lors de ses 5 premières apparitions cette saison ;

  • L'artisan de la victoire européenne : Récemment, lors de la première journée de la Ligue des champions, il a inscrit un doublé contre le club portugais du FC Porto (2-0), offrant une victoire cruciale aux « Citizens » ;

  • Une forme étincelante avant le derby : En plus de menacer le but adverse, son pressing incessant pendant 90 minutes fait de lui la figure la plus dangereuse du derby de Manchester aujourd'hui.

Aujourd'hui à 20h30 : Une confrontation majeure dans le derby de Manchester

L'une des rivalités les plus intenses du football anglais est sur le point de commencer :

  • Le duel crucial City - United : Ce match de la 4e journée de Premier League se jouera sous une pression intense, déterminant qui règne sur la ville de Manchester ;

  • Un leader invaincu : City entrera sur le terrain avec l'objectif de poursuivre son sans-faute en championnat et de conserver sa place de leader ;

  • Le test défensif des « Red Devils » : «Manchester United» aura pour mission principale de neutraliser l'inarrêtable Erling Haaland, qui ne recule devant aucun effort, même pour courir 80 mètres pour récupérer le ballon.

Manchester City, dirigé par Enzo Maresca, est prêt pour le derby d'aujourd'hui, et le buteur norvégien est déterminé à porter le coup de grâce une fois de plus.

Selon vous, Erling Haaland marquera-t-il à nouveau dans le grand derby de 20h30 pour offrir la victoire à Manchester City, ouManchester United» parviendra-t-il à contenir le super-attaquant à l'extérieur ? Le sprint de 80 mètres de Haaland prouve-t-il qu'il est le meilleur joueur du monde ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse brûlante avant le super derby avec tous les fans de Premier League et de football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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