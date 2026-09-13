HP présente l'OmniBook 3 17, un ordinateur portable grand format et abordable

La société américaine HP a lancé un nouvel ordinateur portable grand format et abordable, doté d'un écran large et d'un processeur Intel moderne, OmniBook 3 17 . Selon ixbt.com, le prix de départ de l'appareil est de 1000 dollars, ce qui en fait l'un des appareils avec le plus grand écran de sa catégorie à un prix compétitif. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Écran et capacités techniques

La caractéristique principale de l'ordinateur portable, comme son nom l'indique, est son grand écran de 17 pouces. Cependant, pour réduire les coûts, la version de base utilise une dalle TN économique avec une résolution de seulement 1600 x 900 pixels. Néanmoins, les acheteurs ont la possibilité de choisir des modifications plus coûteuses, équipées d'écrans Full HD avec des matrices IPS de meilleure qualité.

Le matériel de l'appareil répond aux exigences modernes. Selon ixbt.com, les processeurs Intel de la série Wildcat Lake, plus précisément les Core Series 3, ont été choisis comme cœur de l'ordinateur portable. Ces puces devraient offrir aux utilisateurs une haute performance ainsi qu'une bonne autonomie.

Batterie et options de stockage

Il existe également des différences concernant la capacité de la batterie selon la modification. En particulier, les versions les plus petites de l'appareil sont équipées d'une batterie de 41 Wh. Si l'utilisateur a besoin d'une autonomie plus longue, il devra payer un supplément pour choisir la version avec une batterie plus grande de 68 Wh.

En ce qui concerne les options de stockage, la version de base la plus abordable est équipée de 8 GB de RAM et de 256 GB de stockage SSD. Cela constitue une base de départ suffisante pour les tâches quotidiennes, les études et le travail de bureau.

Connectivité et design

La prise en charge des technologies de réseau sans fil modernes est l'un des avantages importants du nouvel ordinateur portable. Les acheteurs pourront profiter des dernières normes Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0, ce qui augmente considérablement la vitesse et la stabilité du transfert de données.

Les ports nécessaires à la connexion de périphériques externes sont intégrés directement dans le châssis, notamment :

Deux ports USB-A

Deux ports USB-C

Un connecteur HDMI

Malgré toutes les spécifications techniques mentionnées et la grande taille de l'écran, le poids total de cet ordinateur portable est de 2 kg. Cela le rend relativement pratique à transporter si nécessaire, compte tenu de ses dimensions.